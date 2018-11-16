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İstanbul Havalimanı’nın sabit altyapısı Vodafone’dan

Türkiye'nin dünya arenasındaki yüz aklarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın sabit altyapısını sağlayacak olan operatör Vodafone oldu.

16 Kasım 2018 Cuma 13:41
İstanbul Havalimanı’nın sabit altyapısı Vodafone’dan

Vodafone, dünyanın en büyük havalimanı unvanını taşıyan ve 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’nın sabit altyapısını sağlayacak operatör oldu.

Vodafone bu kapsamda, havalimanının dijital altyapısında halihazırda sunduğu çözümlere ek olarak, sabit altyapıda fiber, şebeke içi ses hizmetleri ve DDoS (Atak önleyici) olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayarak İstanbul Havalimanı’nın uçtan uca dijital iş ortağı oldu.

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak sunduğumuz altyapı hizmetlerinin, Türkiye’nin vitrini İstanbul Havalimanı’na ek olarak, havalimanında faaliyet gösterecek yüzlerce firmayı ve nihayetinde ülkemizi dijitalleşme liginde üst sıralara taşıyacak önemli bir basamak niteliğinde olduğunu düşünüyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 13:41
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Vodafone
  3. Meltem Bakiler Şahin

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