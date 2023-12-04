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Gündem İstanbul Havalimanı'nın büyük başarısı: 100'ler kulübüne girdik
Gündem

İstanbul Havalimanı'nın büyük başarısı: 100'ler kulübüne girdik

Yeniakit Publisher
2023-12-04 16:37:00 -
İstanbul Havalimanı'nın büyük başarısı: 100'ler kulübüne girdik

Bir süre önce İstanbul Havalimanı’na 99’ncu havayolu olarak uçuş başlatan Tayland’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thai Airways’ın ardından 100’ncü havayolu şirketi de belli oldu.

Açıldığı günden beri yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin ilgisini çeken İstanbul Havalimanı’na uçuş başlatacak 100’ncü havayolu Çinli Air China oldu.
Bir süre önce İstanbul Havalimanı’na 99’ncu havayolu olarak uçuş başlatan Tayland’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thai Airways’ın ardından 100’ncü havayolu şirketi de belli oldu. Havalimanından uçuş yapacak 100’ncü havayolu şirketi Çinli Air China’nın, Pekin’den İstanbul’a karşılıklı sefer düzenleyeceği öğrenildi. Çinli havayolu şirketinin kısa bir süre içerisinde İstanbul Havalimanı’ndan uçuşlara başlayacak.

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