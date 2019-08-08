İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Büyükçekmece’de İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Önce yol kenarındaki manav tezgahlarına, ardından da elektrik direğine çarpan otobüste bulunan yolcularda 1’i hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi’nde sabah 07.30 sıralarında yaşandı. İstanbul Havalimanı’ndan aldığı yolcuları taşıyan Niyazi Yılmaz yönetimindeki 34 YJ 0259 Havaist otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan manav tezgahlarına, ardından da beton elektrik diğerine çarptı. Kazada beton elektrik diğeri otobüsün üzerine devrildi. Olayda Didem Şam (31) isimli kadın hayatını kaybederken, şoförle birlikte 8 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manav tezgahlarında çalışan vatandaşlar da otobüsteki yolcuların yardımına koştu. Otobüsün camlarını kıran vatandaşlar yolcuları çıkartarak ambulansla hastanelere gönderdi.

Otobüsün kaza gürültüsüyle uyanan manav tezgahı işleten bir vatandaş, “Kazanın sesiyle uyandık, baktık otobüs bu halde. İlk otobüsün içine girmeye çalıştık ama giremedik. Sonra sandalye getirerek, camdan yaralıları çıkardık. Yaralıları buradan çıkararak, ambulansa teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeride düşerken, otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.