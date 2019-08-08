0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Büyükçekmece’de İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Büyükçekmece’de İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Önce yol kenarındaki manav tezgahlarına, ardından da elektrik direğine çarpan otobüste bulunan yolcularda 1’i hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi’nde sabah 07.30 sıralarında yaşandı. İstanbul Havalimanı’ndan aldığı yolcuları taşıyan Niyazi Yılmaz yönetimindeki 34 YJ 0259 Havaist otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan manav tezgahlarına, ardından da beton elektrik diğerine çarptı. Kazada beton elektrik diğeri otobüsün üzerine devrildi. Olayda Didem Şam (31) isimli kadın hayatını kaybederken, şoförle birlikte 8 kişi de yaralandı.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manav tezgahlarında çalışan vatandaşlar da otobüsteki yolcuların yardımına koştu. Otobüsün camlarını kıran vatandaşlar yolcuları çıkartarak ambulansla hastanelere gönderdi.


Otobüsün kaza gürültüsüyle uyanan manav tezgahı işleten bir vatandaş, “Kazanın sesiyle uyandık, baktık otobüs bu halde. İlk otobüsün içine girmeye çalıştık ama giremedik. Sonra sandalye getirerek, camdan yaralıları çıkardık. Yaralıları buradan çıkararak, ambulansa teslim ettik" ifadelerini kullandı.


Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeride düşerken, otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Yeni hava alanı cok modern ancak ulaşım cok kötü. Otobüsler dilenci vapuru misali her yere ugrayıp yolcu almaya calışmakta, dolu olmalarına ragmen. Evden 3,5 saat önce cıkmama ragmen baktım hava alanına yetişemicem yolun yarışnda indim taksiye bindim buna ragmen yolcu alımı hava alanına ulaştıgımda durduruldu.Ucaga binemedim. Hava alanı yapılıyor raylı ulaşım yok. Maksat inşaatı yap parayı lüp cebe indirmekse evet iyi. maksat insanımıza hizmetse Yeşilköy Hava alanı kapatılmamalı, hazır ulaşımı ve konumu mükemmel. Milli servetimiz, dandik şekilde heba edilmemeli! HAVAş ve IETT otobüs güzergahlarını ve saatlerini kesinlikle gözden gecirmeli.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon müjdesi
  1. Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon..
  2. Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik..
  3. Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın..
  4. Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
  5. Otobüs terminali bayrama hazırlandı
  6. Adana bayrama hazırlanıyor
  7. Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100..
  8. İçli köfteye şekil vermekte..
  9. Kedim neden benden kaçıyor?
  10. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
  11. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
  12. Başkan Akgün’ün yengesi son..
  13. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
  14. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
  15. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
  16. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
  17. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
  18. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
  19. Didim’de belediye beton santrali..
  20. Milli Savunma Bakanı Akar,..
  21. Başkan Kılıç’tan Ülkü Ocaklarına..
  22. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat..
  23. O kaymakam tayin oldu
  24. FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
  25. Başkan Kocaman Ormanya’da
  26. Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki..
  27. Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde..
  28. Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan..
  29. Silah ticareti operasyonunda 3 kişi..
  30. Hugo Rodallega: "Lige kazanarak..
CHP'de bir torpil skandalı daha!
CHP'de bir torpil skandalı daha!
Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru

Günün Karikatürü

08 Agustos 2019
ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek