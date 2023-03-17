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Yaşam İstanbul Havalimanı’ndan bir başarı daha
Yaşam

İstanbul Havalimanı’ndan bir başarı daha

İGA İstanbul Havalimanı “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ödüllerini aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 11:54:00 -
İstanbul Havalimanı’ndan bir başarı daha

İGA İstanbul Havalimanı, Skytrax tarafından düzenlenen “World Airport Awards 2023” ödüllerinde “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ödüllerini aldı.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 15 Mart’ta İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu olan Skytrax tarafından ‘Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı’ seçilen İGA İstanbul Havalimanı aynı törende ‘Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı ödülünü de aldı. Ayrıca İstanbul Havalimanı 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde ise Dünyanın En İyi Havalimanı seçildi. Skytrax CEO’su Edward Plaisted, “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı’nı başarısı nedeniyle tebrik etti. Plaisted, “Geçtiğimiz birkaç yıl dünya çapındaki havalimanları için son derece zorlu geçti. Covid-19 pandemisinden uzaklaşırken, yolcu sayılarının normale dönmesi ve İGA İstanbul Havalimanı’nın müşterileri tarafından lider bir havalimanı olarak tanınması sevindirici” dedi.

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