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Gündem İstanbul Havalimanı’nda yolculara FETÖ'nün kanlı darbe girişimi anlatıldı
Gündem

İstanbul Havalimanı’nda yolculara FETÖ'nün kanlı darbe girişimi anlatıldı

İstanbul Havalimanı’nda kurulan led ekranlara FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi yerli ve yabancı yolculara anlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 19:22:00 - 2021-07-15 19:27:09

15 Temmuz darbe girişimi İstanbul Havalimanı’nda kurulan led ekranda yerli ve yabancı yolculara anlatıldı.

15 Temmuz'da yaşananlar led ekranlara yansıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında İstanbul ve Ankara’da bazı noktalara kurulan led ekranlarda darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadele videosunu yayınlanmaya başladı. Yerli ve yabancı yolcuların geçiş noktasına kurulan led ekranda 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatılıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul’da başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Ortaköy, Kuleli, Taksim ve Ankara’da Kızılay Meydanı’na da led kuleler yerleştirdi.

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