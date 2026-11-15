İstanbul Havalimanı’nda yolcu bagajından 12 kilo 820 gram şüpheli madde çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bangkok’tan Doha aktarmalı olarak İstanbul’a gelen bir yolcunun bagajında, esrar olduğu değerlendirilen 12 kilo 820 gram madde ele geçirildi. Yolcu, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkokim Kısım Amirliği ekipleri, risk analizi sonucunda Bangkok’tan Doha üzerinden İstanbul’a gelen İsmail Mansız’ın bagajını aradı.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkokim Kısım Amirliği personelince yürütülen risk analizi çalışmasında, uçakla Bangkok’tan Doha’ya, buradan da uçakla İstanbul’a gelen İsmail Mansız riskli olarak değerlendirildi. Mansız’a ait bagajda yapılan aramada, 12 farklı gıda ambalajına gizlenmiş vakumlu poşetler içinde toplam 12 kilo 820 gram ağırlığında, esrar olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki parçacıkları bulundu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 538 bin lira olduğu öğrenildi.