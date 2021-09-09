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Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

İGA, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla İstanbul Havalimanı'nda, yolcular 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 23:53:00 -
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

İGA, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla İstanbul Havalimanı'nda, yolcular 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabileceğini duyurdu.

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile ilgili paylaşım yapıldı.

Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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