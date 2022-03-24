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Gündem İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!

Havalimanı Gümrük ekiplerince, Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:16:00 -
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinden yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti.

Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucuyu maddeye el koyarken aralarında kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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