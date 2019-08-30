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İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket

İstanbul Havalimanı’nın gidiş katındaki şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:40
İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket

İstanbul Havalimanı’nın gidiş katındaki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan cismin rulo şeklinde duvar kağıdı olduğu anlaşıldı.


Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Yeni Havalimanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı’nın gidiş katında 7 numaralı kapının bulunduğu bölgede unutulan paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Havalimanı polisleri bunun üzerine yaptıkları incelemelerin ardından bölgeye şerit çekerek gidiş katını araç ve yaya trafiğine kapattı.



Yolcunun unuttuğu duvar kağıdı olduğu anlaşıldı


Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi yaptığı incelemenin ardından fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan incelemede bir yolcunun unuttuğu eşyanın rulo şeklinde duvar kağıdı olduğu anlaşıldı. Daha sonra gidiş katı tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:40
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