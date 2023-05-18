İstanbul Havalimanı’nda milyonluk uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dönemde Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda yürüttüğü risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller sayesinde farklı olaylarda farklı yöntemlerle Türkiye'ye getirilmeye çalışılan uyuşturucu maddelerin geçişine izin verilmedi.



Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye'den transit yurtdışına gitmek üzere İstanbul Havalimanına gelen bir yolcunun bagajı yapılan analizler neticesinde şüpheli olarak değerlendirildi. Bagaj yolcuya ulaşmadan önce chute altı diye tabir edilen bagaj dağıtım noktasında açıldığında bagajın altına ilave bir taban oluşturulduğu ve bu taban ile bagaj arasına zula yapıldığı tespit edildi. Zuladan çıkarılan plaka şeklindeki cisimlerin içinde bulunan toz haldeki maddelerden alınan örneğin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazında analizinin yapılması sonucu maddenin kokain olduğu belirlendi. Toplamda 1 kilo 120 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.



İstanbul Havalimanı'nda operasyonlarına devam eden Gümrük Muhafaza ekipleri bu kez havalimanı kargo bölümünde bir gönderiyi riskli olarak değerlendirdi. İçerisinde müzik aleti “org” olan gönderi detaylı incelemeye tabi tutuldu. Tespiti oldukça zor bir yöntem olmasına rağmen muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmayan ve org içerisine gizlenmiş 640 gram ağırlığında 3800 adet captagon hap yakalandı.



Operasyonlarını sürdüren ekipler yurtdışından Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir şahsın valizi ve sırt çantasında yaptıkları aramada zulalanmış vaziyette 2 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.



Gümrük Muhafaza NarkoKİM personellerinin havalimanı kargo bölümünde yaptığı aramada ise bir valizin astar kısımlarının içerisinde bulunan küçük bez parçalarına emdirilmiş halde 3 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi.



Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda Gümrük Muhafaza ekiplerinin görev dostları hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri de önemli katkı sağlarken, olaylara ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3 ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.