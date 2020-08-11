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Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki 97 iş yeri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:11:54 -
İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı'nda "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime 22 personel katıldı.

İşletmeleri sosyal mesafe, hijyen ve dezenfektan kullanımı konusunda denetleyen görevliler, 97 iş yerinin yetkilileri ile personel ve yolculara bu konuda uyarılarda bulundu.

Denetimde, polis, gümrük ve sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri de yer aldı.

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