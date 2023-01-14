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Ekonomi İstanbul Havalimanı'nda kaçak cep telefonu ve oyun konsolu operasyonu!
Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda kaçak cep telefonu ve oyun konsolu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan Gümrük İdaresi arasında yapılan istihbarat paylaşımı üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, 4 milyon 360 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:45:00 -
İstanbul Havalimanı'nda kaçak cep telefonu ve oyun konsolu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre nefes kesen operasyonun detayları şöyle: Azerbaycan Gümrük İdaresi’nden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne aktarılan bilgiler neticesinde harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak bir uçağı takibe aldı.

Ekipler, şüpheli şahısların uçakta bulundukları esnada üzerlerindeki çok sayıdaki cep telefonunu kontrollerden kaçırmak amacıyla başka yolculara dağıttığını tespit etti. Gerekli bütün tedbirleri alan ekipler, yolcuların uçaktan inmeye başlamasıyla şüpheli olan bütün şahısları takibe aldı. Şüphelilerin alanda bulunan başka yolculara üzerlerindeki telefonları birer ikişer dağıttıkları görüldü.

Olayın bütün faillerini gümrük kontrol noktasında denetime alan ekiplerce, şüpheli şahısların eşyalarına yönelik detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde popüler markaların en son çıkan modellerine ait olduğu tespit edilen 77 adet cep telefonu, 18 adet oyun konsolu ve 6 adet sanal gerçeklik gözlüğü ele geçirildi. Ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde ele geçirilen kaçak eşyanın piyasa değerinin 4 milyon 360 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya Savcılık nezdinde devam ediliyor.

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