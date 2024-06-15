  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-06-15 14:20:37 - 2024-06-15 14:20:37
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor.

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle bayram arifesinde de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Bu arada uçuş saatini bekleyen çocuklar havalimanı içinde bulunan çocuk oyun alanında vakit geçirdi.

“Havalimanı çok yoğun"

Bayram tatilini Akçay'da geçireceğini ifade eden Neslihan Tarakçı, "Havalimanı inanılmaz yoğun, biletlerimizi bir ay önce aldığımız için bilet bulmakta bir zorluk yaşamadık o yüzden biraz şanslıyım. Herkese iyi bayramlar" dedi. Yolculardan Selma Ekşi ise, "Bayram tatilini ablamın yanında geçirmek için Edremit'e gidiyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun, çok mutlu olsun" dileğinde bulundu.

Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin
Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin

Sağlık

Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurban öncesi hayvan pazarında çatışma! Ölü ve yaralılar var
Kurban öncesi hayvan pazarında çatışma! Ölü ve yaralılar var

Gündem

Kurban öncesi hayvan pazarında çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kurban eti uyarısı
Kurban eti uyarısı

Sağlık

Kurban eti uyarısı

Osmanlı’da Kurban Bayram’ı sofraları nasıl olurdu? İşte en çok merak edilen kültürümüz
Osmanlı’da Kurban Bayram’ı sofraları nasıl olurdu? İşte en çok merak edilen kültürümüz

Kültür - Sanat

Osmanlı’da Kurban Bayram’ı sofraları nasıl olurdu? İşte en çok merak edilen kültürümüz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23