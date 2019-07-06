İstanbul Havalimanı’nda 74 saniyede bir sefer yapıldı

Tam kapasite kullanılmaya başlanan 6 Nisan’dan 1 Temmuz’a kadar olan dönemde İstanbul Havalimanı’ndan her 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı, uçak başına düşen yolcu ortalamasının 160 olduğu belirlendi.

İGA verilerine göre, 29 Ekim’de ilk fazı törenle açılan, 6 Nisan’da sona eren büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlanan İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısı ve seferler bakımından çok hızlı ilerleme kaydedildiği istatistiklere de yansıdı.

Havalimanında, 86 günü kapsayan bu dönemde icra edilen tüm seferlerle toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu ağırlandı. Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, söz konusu dönemde, 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı hesaplandı. Yaklaşık 100 bin seferle, 15 milyon 988 bin 748 yolcunun seyahat ettiği havalimanında, uçak başına düşen yolcu sayısı ortalama 160 olarak hesaplandı.