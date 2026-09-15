İstanbul Havalimanı'nda 51 kilo 500 gram kokain: Şüpheli pilot kıyafetiyle kaçtı

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değerinin yaklaşık 206 milyon TL olduğu öğrenilen toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerden Ivan Enrique De Castro Hernandez pilot kıyafetiyle havalimanından kaçtı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

13 Eylül günü Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Antonio Vıana Florez, "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen Yeşil Hat'tan geçip giriş yapmaya çalıştı. Gümrük Kontrol Noktası'nda görevli Gümrük Muhafaza memurları şahsı durdurdu; kabin bagajı X-RAY cihazından geçirildiğinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Dış Hatlar Geliş Salonu'ndaki İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nde yapılan kontrollerde, 23 paket içinde toplam brüt ağırlığı 26 kilo 340 gram olan kokain tespit edildi.

Pilot kostümü giyen şüpheli havalimanından çıktı

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen Andres Felipe Hıncapıe Arango ve Ivan Enrique De Castro Hernandez isimli şahıslar tespit edildi. Ivan Enrique De Castro Hernandez'in pilot kostümü giydiği, her iki şahsın da havalimanından çıktığı belirlendi.

Otel odasındaki aramada 25 kilo 160 gram uyuşturucu daha

Çalışmaların devamında, Andres Felipe Hıncapıe Arango'nun yanındaki kabin valizini Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga'nın konakladığı otele teslim edip ayrıldığı tespit edildi. Arango, konakladığı otelde yakalandı.

Valizi teslim alan Roberto Carlos Serrano Astorga'nın ise valizi otel odasına bırakıp otelden ayrıldığı öğrenildi. Şahsa ait otel odasında yapılan aramada, toplam brüt ağırlığı 25 kilo 160 gram olan, kokain olduğu düşünülen beyaz renkli toz madde bulundu.

Sevk edildikleri mahkemece iki şüpheli tutuklanırken, diğer iki şüphelinin aranmasına devam ediliyor.