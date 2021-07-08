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Gündem

İstanbul Havalimanı’na sağlık sertifikası

Koronavirüs nedeniyle önemli sağlık önlemleri alan İstanbul Havalimanı'na Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından sertifika verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 07:34:00 - 2021-07-08 07:37:44
İstanbul Havalimanı’na sağlık sertifikası

Kovid-19 salgını süresince aldığı yüksek sağlık önlemleriyle operasyon gerçekleştiren İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 2020 yılında başlatılan “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” programı kapsamında verilen sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı.

Geçen yıl dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı, sertifikaya yeniden layık görülen ilk havalimanı da oldu.

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