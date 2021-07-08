İstanbul Havalimanı’na sağlık sertifikası
Koronavirüs nedeniyle önemli sağlık önlemleri alan İstanbul Havalimanı'na Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından sertifika verildi.
Kovid-19 salgını süresince aldığı yüksek sağlık önlemleriyle operasyon gerçekleştiren İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 2020 yılında başlatılan “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” programı kapsamında verilen sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı.
Geçen yıl dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı, sertifikaya yeniden layık görülen ilk havalimanı da oldu.