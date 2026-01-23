Sabiha Gökçen farkı Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında
Sabiha Gökçen Havalimanı stratejik bir başarıya imza attı. 48,4 milyon yolcu sayısına ulaşarak dünyanın en önemli uluslararası bağlantı noktalarından biri olduğunu kanıtladı 1929’dan bu yana küresel seyahat endüstrisine veri ve analiz sağlayan dünyanın lider havacılık platformu OAG, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2025 yılı performansını "Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında stratejik bir başarıya imza attı" şeklinde yorumladı.