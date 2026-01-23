Sabiha Gökçen farkı Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında

Maybek, "Türkiye, üç kıtanın kalbindeki jeopolitik üstünlüğüyle hem hızlı bir ulaşım hattı hem de ergonomik bir bağlantı noktası olarak global havacılığın öne çıkan üslerinden biri haline geldi. Dünya turizminin gözbebeği, bu kritik lojistik koridorun merkez üssü olan İstanbul’u 23 havayolu ile 55 ülkeye ve 39’u iç hat, 115’i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyona bağlıyoruz. Havalimanımız, sadece bir varış noktası değil; küresel havacılığın yeni 'hub' standartlarını belirleyen devasa bir ekosisteme dönüşmüştür." değerlendirmelerinde bulundu.