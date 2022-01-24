İstanbul Havalimanı uçuşları iptal mi? THY iptal olan seferler hangileri?

İstanbul havalimanında özellikle tipinin etkili olduğu ve havalimanını ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Olumsuz hava şartlarından Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferleri de etkilendi. Kar yağışı nedeniyle THY’nin bugün gerçekleştirmeyi planladığı Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 31, İstanbul Havalimanı’ndan ise 52 olmak üzere toplam 83 iç ve dış hat seferi iptal oldu.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 52 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Deniz Efekti Kar nedir?

İstanbul'a Karadeniz üzerinden gelen kütleler 'Deniz Efekti Kar veya Deniz Etkisi Kar (Sea Effect Snow)' DEK yağışlarını oluşturuyor. Dün gece bu şekilde etkisini gösteren kar yağışlar bugün de sürecek ancak öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de oluşacak vorteksin oluşturduğu bantlar da şehri etkilemeye başlayacak. Kendi etrafında dönen bir hava akımı olarak tanımlanabilecek vorteksler, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.