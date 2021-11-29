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Yaşam İstanbul havalimanı uçuşları iptal edildi mi?
Yaşam

İstanbul havalimanı uçuşları iptal edildi mi?

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde lodos etkisi sürdürüyor. Uçakla seyahat edecek olanlar ise uçuşlarda bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:18:00 -
İstanbul havalimanı uçuşları iptal edildi mi?

Marmara ve Ege Bölgeleri adeta lodosa teslim oldu. Uçak ile yolculuk yapacak olanlar ise lodos sebebiyle seferlerin durumlarını merak ediyor. Peki, THY uçuşlar iptal mi?

İstanbul havalimanı uçuşları iptal edildi mi?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yaptı. Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.

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