Marmara ve Ege Bölgeleri adeta lodosa teslim oldu. Uçak ile yolculuk yapacak olanlar ise lodos sebebiyle seferlerin durumlarını merak ediyor. Peki, THY uçuşlar iptal mi?

İstanbul havalimanı uçuşları iptal edildi mi?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yaptı. Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.