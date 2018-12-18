0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı ile ilgili kritik gelişme! Bir araya geldiler

Türkiye'nin vitrin projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nın açılışı öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında bir toplantı gerçekleştiriliyor.

18 Aralık 2018 Salı 16:16
İstanbul Havalimanı ile ilgili kritik gelişme! Bir araya geldiler

Atatürk Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara kapatılarak İstanbul Havalimanı’na taşınmasının planlandığı taşınma öncesi İstanbul Havalimanı’nda taşınmaya ilişkin toplandı gerçekleştirildi.

Saat 15.00’da başlayan toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Devlet Havalimanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA üst düzey yetkililer ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda taşınmaya ilişkin konuların ele alınacağı öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:16
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Atatürk Havalimanı
  4. İstanbul Havalimanı
  5. Mehmet Cahit Turhan
  6. Bilal Ekşi
  7. İGA
  8. İlker Aycı
  9. THY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig ekibine kupa şoku!
    1. Süper Lig ekibine kupa şoku!
    2. Elindeki ufak yara nedeniyle az kalsın..
    3. ÖSO operasyona hazırlanıyor
    4. Türk Kızılayınca, olağanüstü kongre..
    5. CHP Bursa Büyükşehir belediye başkan..
    6. Pazarda kavga çıktı, alışveriş yapan..
    7. Olur olmaz kaşıntılar
    8. Sulama kanalına uçan otomobilin..
    9. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem..
    10. New York borsası yükselişle açıldı
    11. Doğal yöntemlerle sivilcelerden..
    12. Toyota Corolla zirveyi bırakmıyor
    13. CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019
    14. Eski belediye başkanı ve eşine..
    15. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    16. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu..
    17. Validen öğrencilere ödüllü matematik..
    18. Böbürlenme padişahım!
    19. Kaymakam koruma altındaki su samurunu..
    20. "Aklını kiraya verenler ne dediğimi..
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...