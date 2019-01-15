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İstanbul Havalimanı için kritik tarih belli oldu!

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağını ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 14:15
İstanbul Havalimanı için kritik tarih belli oldu!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı.

"Geçişi inşallah 3 Mart tarihinde noktalayacağız"

İstanbul Havalimanı’nda açılışı gerçekleştirilen Duty Free mağazalarının ikinci fazının açılışına katılan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılması planlanan taşınmayı, kış şartları nedeniyle Mart ayına kadar kademeli geçiş olarak karar verdiklerinin altını çizen Ocak, "29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı bu güzide eserde önce iki aylık bir test sürecimiz oldu. Bu konuda Türk Hava Yolları'nın çok büyük destekleri oldu. Bu iki aylık test sürecinden sonra tekrar kısa bir süreye ihtiyacımız oldu. Kış sezonunda taşınma olmasın diye Mart ayına kadar kademeli geçişe karar verdik. Bu kademeli geçişi inşallah 3 Mart tarihinde noktalayacağız. Bu tarihte büyük taşınmayı yapacağız. Bundan sonra ticari uçuşlarımız Atatürk Havalimanı yerine inşallah İstanbul Havalimanı’ndan devam edecek" dedi.

Atatürk Havalimanı işlevine bu yönde devam edecek

3 Mart tarihinden itibaren Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapalı olacağını ifade eden Ocak, “Buradan sadece genel havacılık, bakım onarım hangarları, müstakil kargo uçuşlar ve fuarlar Atatürk Havalimanı’nda faaliyetlerine devam edecek. Bu çok büyük bir ihtiyaçtı ve Atatürk Havalimanı işlevine bu yönde devam edecek. Bu arada hava seyrüsefere ilişkin tesislerimiz minimum 2022-2023 yılına kadar faaliyetlerine orada devam edecek." şeklinde konuştu.

3 Mart’a göre planlamalar yapıldı

İstanbul Havalimanı’nın uluslararası uçuş izinlerinin de tamamlandığını belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak "Herkes hazır, bizim artık büyük açılışa davetimizi bekliyorlar. 3 Mart'tan birkaç gün önce ORAT sürecini başlatacağız. Arkadaşlar sektör paydaşlarıyla bu toplantılarını yapıyorlar. Bir aksilik olmazsa 3 Mart’a göre planlamalar yapıldı" dedi.

3 bin kişiye istihdam sağlayacak

İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan Duty Free (Gümrüksüz Satış Mağazaları) ikinci fazı bugün törenle açıldı. Törene DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ın yanı sıra İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu, UNİFREE CEO’su Ali Şenher ve diğer davetliler katıldı. Yarısı öz sermaye ile karşılanmak üzere toplamda 1,2 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Duty Free, 100 bin metrekare'lik kiralanabilir alana sahip havalimanında 53 bin metrekarelik alanda yer alıyor. 4 bin 200 metrekare ile 28 metrekare arası farklı konseptlerden oluşan mağazaların en büyük alana sahip mağazalarından biri bugün hizmete sunuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:15
  1. Samsun
  2. İstanbul havalimanı
  3. taşınma tarihi
  4. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
  5. DHMİ
  6. Funda Ocak

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