0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı için kritik tarih belli oldu

İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan büyük taşınmayla ilgili olarak önemli detaylar belli oldu. 15 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayacak olan taşınmanın büyük ve son kısmı 30-31 Aralık tarihlerinde yapılacak.

30 Kasım 2018 Cuma 17:26
İstanbul Havalimanı için kritik tarih belli oldu

İstanbul Havalimanı'na yapılacak büyük taşınma ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. 15 Aralık itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na olan taşınma süreci kademeli bir şekilde başlayacak ve büyük taşınma ise 30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında bugün İstanbul Havalimanı'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, havayolu şirketleri yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda Aralık ayında yapılacak taşınma ile ilgili süreç masaya yatırıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Lojistik firma sunumu yaptı

31 Ekim uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'na gerçekleşecek büyük taşınma ile ilgili geri sayım başlarken, süreçle ile ilgili olarak taşınma işini üstlenen firma, geçtiğimiz hafta Atatürk Havalimanı'nda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda taşınma sürecinin yanı sıra, TIR'ların Atatürk Havalimanı'na giriş ve çıkış noktaları, İstanbul Havalimanı'na ulaşım güzergâhı ve gün gün taşınacak malzemeler hakkında detaylar masaya yatırıldı.

Taşınma için özel alan belirlendi

Taşınma süreci ile ilgili edinilen bilgiye göre, 15 Aralık tarihi itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na kademeli bir şekilde taşınma başlayacak. TIR'lar Atatürk Havalimanı Ana giriş kapısı yerine, havalimanı içerisinde belirlenen alandan giriş ve çıkış yapacaklar. Büyük taşınmanın gerçekleşeceği 30 Aralık tarihi öncesi havayolu şirketleri bazı araç ve gereçlerini 15 Aralık itibariyle İstanbul Havalimanı'na göndermeye başlayacak. 15 gün olarak planlanan süreçte büyük taşınma ise 30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İki havalimanında da uçuşlar iptal edilecek

30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan büyük taşınmada hem Atatürk Havalimanı'nda hem de İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilecek. Uçmak zorunda olan yolcular ise Sabiha Gökçen Havalimanını kullanacaklar. Yolcular, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise tüm ticari uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı'ndan ise sadece özel jetler kullanabilecek. Büyük taşınma ile ilgili TIR'ların geçiş güzergahı olarak iki yol belirlendi. Büyük araçları taşıyan TIR'lar Hasdal, diğer malzemeleri taşıyan tırlar ise Basın Express yolu üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. TIR'lar konvoy halinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılarak İstanbul Havalimanı'na gelecek

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:26
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Atatürk Havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi
    1. Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve..
    2. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması, G20..
    3. Polis engelliye abdest aldırdı
    4. Irak'ta yeni kabinenin tamamlanmasına..
    5. Tekirdağ'da aranan FETÖ zanlısı kadın..
    6. Şehidin ismi okulda yaşatılacak
    7. Kerkük'teki Kayseri Çarşısı yangını..
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. İsrail askerleri Gazze sınırında 13..
    10. Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu
    11. İYİ Parti Ankara adayı Mansur Yavaş mı?
    12. Borsa günü yükselişle tamamladı
    13. Türk Kızılayı Gazze’ye 8,5 ton ilaç..
    14. Galatasaray'ı açıkladı! 'Teklif aldık'
    15. Ne emniyet kemeri ne de kırmızı ışık!..
    16. İşte sel felaketi sonrasında Bodrum!
    17. Hackerlar "500 milyon Marriott..
    18. Son bir haftada 41 terörist etkisiz..
    19. Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı..
    20. Kış sebzeleri çok faydalı
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'