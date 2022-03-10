İstanbul Havalimanı bugün uçuşlar var mı? İstanbul Havalimanı yol durumu! İptal edilen uçak seferleri

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul'da bugünden itibaren etkili olması beklenen Kar yağışı nedeniyle havalimanlarında alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu.

İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal mi?

İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını duyururken, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, 10 Mart yüzde 20, 11 Mart'ta ise uçuşların yüzde 30 azaltılacağını duyurdu. Öte yandan THY 11 Mart’ta İstanbul Havalimanı’ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 34 seferini iptal etti. Böylece 10 ve 11 Mart’ta iptal edilen sefer sayısı 418’e ulaşmış oldu.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor" denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı seferler yapılıyor mu?

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde yüzde 20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.