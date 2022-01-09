İstanbul Havalimanı 32.4 milyar avro kazandırdı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla toplamda 32 milyar 399 milyon avronun havacılık sektörüne kazandırıldığını bildirdi.
DHMİ’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın sözleri alıntılanarak yapılan haberin gerçek dışı olduğu belirtilerek, 3 yıl 8 ay 20 gün olan mevcut işletme süresinin, 500 milyon dolar bedel karşılığında 20 yıl uzatılması doğrultusunda Yüksek Planlama Kuruluna yapılan herhangi bir teklifin söz konusu olmadığına dikkat çekildi.
Açıklamada özetle, şunlar kaydedildi: “İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla 10 milyar 247 milyon avro yatırım bedeli ve işletme süresince İdareye ödenecek 22 milyar 152 milyon avro + KDV kira bedeliyle toplamda 32 milyar 399 milyon avro havacılık sektörümüze kazandırılmıştır. Böylelikle Atatürk Havalimanı’nda yıllık 165 milyon 55 bin 383 dolar olarak verilen imtiyaz, yatırım bedeli yanında yıllık kira 1 milyar 45 milyon avroya çıkarılmak suretiyle devletimizin elde ettiği kâr sadece kirada yaklaşık 7 katına çıkmıştır.”