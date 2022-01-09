İstanbul Havalimanı 32.4 milyar avro kazandırdı

DHMİ’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın sözleri alıntılanarak yapılan haberin gerçek dışı olduğu belirtilerek, 3 yıl 8 ay 20 gün olan mevcut işletme süresinin, 500 milyon dolar bedel karşılığında 20 yıl uzatılması doğrultusunda Yüksek Planlama Kuruluna yapılan herhangi bir teklifin söz konusu olmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada özetle, şunlar kaydedildi: “İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla 10 milyar 247 milyon avro yatırım bedeli ve işletme süresince İdareye ödenecek 22 milyar 152 milyon avro + KDV kira bedeliyle toplamda 32 milyar 399 milyon avro havacılık sektörümüze kazandırılmıştır. Böylelikle Atatürk Havalimanı’nda yıllık 165 milyon 55 bin 383 dolar olarak verilen imtiyaz, yatırım bedeli yanında yıllık kira 1 milyar 45 milyon avroya çıkarılmak suretiyle devletimizin elde ettiği kâr sadece kirada yaklaşık 7 katına çıkmıştır.”