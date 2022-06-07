İstanbul hava durumu! İstanbul yarın hava nasıl olacak 8 Haziran
İstanbul'da son birkaç gündür sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple mega kentte yaşayanlar yarın yani 8 Haziran Çarşamba günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, yarın İstanbul'da hava nasıl olur?
İstanbul’da son günlerde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple güncel hava durumu daha sık merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?
İstanbul hava durumu! İstanbul yarın hava nasıl olacak 8 Haziran
Parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu( Poyraz ) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.