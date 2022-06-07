İstanbul’da son günlerde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple güncel hava durumu daha sık merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu! İstanbul yarın hava nasıl olacak 8 Haziran

Parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu( Poyraz ) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.