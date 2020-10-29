Hava durumu | İstanbullular yeni güne sağanak yağmurla uyandı. Bazı ilçelerde yağmur bir hayli korkuttu. Peki, hava bugün nasıl olacak? | İstanbul sel taşkın var mı? | İstanbul sel hangi ilçede?

İstanbul hava durumu | İstanbul sel

İstanbul hafta başına kadar yağmura teslim. Uzmanlar sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. İşe, İstanbul 5 günlük hava tahmin durumu.