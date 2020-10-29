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Gündem İstanbul hava durumu | İstanbul sel
Gündem

İstanbul hava durumu | İstanbul sel

İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağmur İstanbul’u teslim aldı. İstanbul’un bazı bölgelerinde sabahın ilk ışıklarıyla sağanak başladı. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak? | Sağanak ne kadar sürecek? | İstanbul sel son dakika

Yeniakit Publisher
2020-10-29 08:25:00 -
İstanbul hava durumu | İstanbul sel

Hava durumu | İstanbullular yeni güne sağanak yağmurla uyandı. Bazı ilçelerde yağmur bir hayli korkuttu. Peki, hava bugün nasıl olacak? | İstanbul sel taşkın var mı? | İstanbul sel hangi ilçede?

İstanbul hava durumu | İstanbul sel

İstanbul hafta başına kadar yağmura teslim. Uzmanlar sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. İşe, İstanbul 5 günlük hava tahmin durumu.

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