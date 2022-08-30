İstanbullular bunaltıcı sıcaklıkların yerini ne zaman serin havaya bırakacağını araştırmaya başladı. Pek çok kişi bu hafta yağış beklenip beklenmediğini araştırıyor. 31 Ağustos İstanbul hava durumu:

İstanbul hava durumu 31 Ağustos Çarşamba

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı. İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "31.08.2022 Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.