İstanbul hangi yollar kapalı 12 Haziran Pazar
İstanbul'da yollar neden kapalı 12 Haziran | 12 Haziran Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak? Pazar günü için plan yapacak olanlar ise '12 Haziran İstanbul hangi yollar kapalı?' sorusunun cevabını araştırıyor. 12 Haziran İstanbul alternatif güzergahlar:
İstanbul’da Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak?
İstanbul hangi yollar kapalı 12 Haziran Pazar
İstanbul Beykoz'da 12 Haziran Pazar günü yol bisikleti yarışı yapılacak. Bu sebeple pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Beykoz’da bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışın güzergahında yer alan yollar, 12 Haziran Pazar 06.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
Beykoz Belediyesi önünden başlayacak yarışta sporcular sahil yolunu kullandıktan sonra Anadolukavağı, Yoros Kalesi, Anadolufeneri, Kaynarca, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyetköy ve Polonezköy’den geçip yine Belediye önünde yarışı tamamlayacak.