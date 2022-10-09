İstanbul'da zaman zaman bakım ve arıza sebebiyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise yeni haftanın ilk gününde hangi ilçelerde kesintilerin olacağı araştırılıyor.

İstanbul hangi ilçelerde bugün elektrikler kesilecek? 10 Ekim Pazartesi planlı kesinti BEDAŞ AYEDAŞ

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜMÜŞLÜ sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, PERTEVPAŞA, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah GÜMRÜKÇÜ, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, DEĞİRMEN, FEVZİ ILGAZ, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, MARMARA, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 10/10/2022 15:00:00 - 10/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ARALIK, BOSTAN HAMAMI, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, HARAÇÇIBOSTANI, OGÜN, YAZAR ORHAN KEMAL, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, ÜSKÜPLÜ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, ARALIK, AYAKAPI, CİBALİ ŞEREFİYE, GÜL CAMİİ, HALİÇ, HARAÇÇIBAŞI, HİSARÖNÜ, KALAYCI, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA, MÜSTANTİK, NALINCI KASIM, PELİN, TATARAĞASI, VAKIF MEKTEBİ, YENİYOL, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR NEVİ, ŞEREFİYE, ŞEREFİYE ARALIĞI sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AKKAVAK, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BÜYÜK ÇİFTLİK, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, YEDİ KARDEŞLER, İPEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 10/10/2022 00:00:00 - 10/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 10/10/2022 08:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 10/10/2022 08:30:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk / RUMELİ HİSARI mah HALİM PAŞA sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SAKARYA sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BAĞIŞCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SEVDA, VAHİD, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, ŞARK, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2436., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452. sk bölgelerinde 10/10/2022 00:00:00 - 10/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah FİL KÖPRÜSÜ sk / ESENTEPE mah DERYA, KARAKOLÜSTÜ , SİLAHTARAĞA sk / SAKARYA mah 3.BAŞAK, 3.HİLAL, ATİK, KARAKOLÜSTÜ, SİLAHTARAĞA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgelerinde 10/10/2022 00:05:00 - 10/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, GÜNEŞ ARALIĞI, HASAT, KUZEY, NÜKHET, OSMANOĞLU, PİYALEPAŞA, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÜST SEYHAN sk / ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah HALİT BİN VELİD sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, BARIŞBEY, DARÜLACEZE, DENİZMEN, FESTİVAL, IŞIKLI, KARATAŞ, KAĞITHANE, MİNNET, NAMZET, SARP, SELAM, SEREN, SERKAN, SEVİLEN, SEĞMEN, TURSEL, YARINCA sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, EDA, ELA, ELİBOL, ENES, ETİBANK, FERDA, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, YURDANUR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk / MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, BELGİN, BUZDAĞ, DARGIN, DEVELİ, ERKAN, EYÜP SULTAN, GÜVENCE, HASBAHÇE, KARAMEŞE, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, KUBAN, LİMON, MERMERCİLER, NİHAN, ONARIM, REHA, SADABAD, SEDA, SEÇKİN, SÜMER, UĞUR, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, CANFEZA, DARGIN, DAVET, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, ERHAN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARADENİZ, KARADUT, KARANFİL, KARASU, KUBAN, KİTLE, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, PUSULA, SEDA, SEZGİN, SINIR, VADİ, YOL, ÇEŞME, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk / TALATPAŞA mah ABANT, ABDÜLGAZİ, ALEYNA, ASLIHAN, BAĞTUR, BERHUDAR, BEYÖZÜ, CEM, EMİRGAZİ, ERBAY, FİLİ bölgelerinde 10/10/2022 02:00:00 - 10/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ULUŞAHİN sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, KAYALI, OĞUZHAN sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, GÖKMEN, SAKARYA 1 sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ERHAN, SERHAT sk bölgelerinde 10/10/2022 12:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, BEDİ, DALGAKIRAN, MİRAY, YEDİKULE, ŞAHAN sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 10/10/2022 08:30:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.NEŞE, 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah TURNA, YARASA sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, SELİN, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.ŞENÇALAR ÇIKMAZI, 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 10/10/2022 09:30:00 - 10/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., BÜYÜK SARDUNYA, ORDU, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/10/2022 11:00:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah GÜNEŞ 2, KANDİL 1, SERDAR 1, UYSAL, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 10/10/2022 12:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CUMHURİYET, YILDIRIM BEYAZIT, ŞELALE sk bölgelerinde 10/10/2022 12:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 1.ÇAMLIK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 2.KÜLTÜR, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, ATA, AY, AYIŞIĞI, BAHÇEKÖY, CENDERE YOLU, DERE, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, HAMİDİYE, IŞIK, KARTAL, KEREM, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, REYHAN, TARÇIN, YAKUT, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ORKİDE, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİLARA, DİSPANSER, EFE, ELİF, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, ITIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KIRAÇ, KISMET, KORU, KUBİLAY, KUMSU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, YILMAZ, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 10/10/2022 16:00:00 - 10/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, AMBARLIDERE YOLU, CANAN, DEREBOYU, OKUL YOLU sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN, KELAYNAK, LEYLAK, OKUL YOLU, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MURATPAŞA sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 614., 616., 638., 639. sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ALİ KUŞÇU, AYAS, BAHÇIVAN, CENDERE, EMİR SULTAN, KİFAYET, MANAVGAT, MİLLİ MÜDAFA, OĞUZELİ, SONGÜLEN, SUHULET, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEŞİLOVA, ÇİÇEKLİVADİ, İNCİRLİOVA sk bölgelerinde 10/10/2022 09:30:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2443., 2444., 2445., 2446., 2457. sk bölgelerinde 10/10/2022 00:00:00 - 10/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 234., 236., 237., 238., 240., AKSARAY sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BÜYÜKADA, PİRİ REİS, YILDIZ, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 10/10/2022 12:00:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.NEŞE, 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah TURNA, YARASA sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

10.10.2022 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NECİP FAZIL, BARAJ YOLU, İMAR İSKAN BLOKLARI

BEYKOZ

10.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURNA, SELVİ BURNU ÇIKMAZI, GÜNAY, KIVANÇ, ELLİALTI, BEŞE, AKYILDIZ, AZADELER, UĞURLU, SEVİNÇ ÇIKMAZI, BALLIBABA, MAKBER, BESTE, DUYGU ÇIKMAZI, AKPINAR, DUYARLI ÇIKMAZI, BAĞÜSTÜ CAMİ, BAĞÜSTÜ, LALE, MELEK, ALEM, EMEÇ, SEDİR, GÜNLÜK, NEŞE, ESLEM

ÇEKMEKÖY

10.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 15., 14.

10.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZÜLAL, REŞADİYE

10.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUDUM, ATATÜRK, SEREN, DENİZCİ, KEMENÇE, KADIRGA, TURGUT ÖZAL, RÜYA

KADIKÖY

10.10.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLI, AYŞEÇAVUŞ, KİTAPÇI, MÜZEYYEN, ÖNCÜ, BAĞDAT

KARTAL

10.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLPEMBE, GÜCÜM, DOĞUKAN, PERÇİN, KÖKSAL, GARİP, HİCAZ, SONGÜL ÇIKMAZI, GAZANFER BİLGE, ASUDE, LİMONKABUĞU, NİHAVENT, GÖKHAN, OK, KIVANÇ, LALEGÜL, KÖŞE, TAHİR, MERİÇ, MAZHAR, KUTLU, ŞADIRVAN, TARIM, GİZEM

10.10.2022 12:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜSKÜDAR, ŞEHİT HAKAN KURBAN, KUZGUN, BETÜL, ALPEREN, HİLAL, ÖMÜR, TUNÇ, SORGUN, ZEYTİNLİK, ITIR, BANKALAR, İRFAN, TOMURCUK, BAREM, CİHAN, EBRU

10.10.2022 10:30 - 19:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞÇİLEĞİ, GÜLESER, COŞKUN, SIRMA, ÇABA, ZÜLAL, CEMRE, ASMASALKIM, MADIMAK, SADABAT, AKÇEŞME, AKKAN, ASİLTÜRK

MALTEPE

10.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OKUL, AŞIK VEYSEL, GÖKSU, GÜVEN, MİMOZA, ZAMBAK, ERDEM, TEKİN, BAŞIBÜYÜK YOLU

10.10.2022 11:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSARLI, NAİL BEY, ATLAS

PENDİK

10.10.2022 11:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE, NAİM SÜLEYMANOĞLU

0.10.2022 14:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EROL KAYA, ANKARA, GEZİ BOYU, 23 NİSAN

10.10.2022 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DÜZ, NAZIM HİKMET, SAPANCA, DOLMABAHÇE, HÜLYA, YAZ, TAKIM

10.10.2022 13:00 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİCAZKAR, AYDINLI YOLU, GÜLŞEN, ZIPKIN, ADNAN MENDERES, ŞEHİT FETHİ

ŞİLE

10.10.2022 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUMBABA, MERVE, 7 EKİM, ŞİMŞİR ÇIKMAZI, ŞEBBOY ÇIKMAZI, NAR, SEHER YILDIZI ÇIKMAZI, ŞEBNEM, YÜCE, SEHER, ZARİF, TÜRKÜ, FİRUZE, KUM ZAMBAĞI

TUZLA

10.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖÇBEYLİ, PAMUK, BALLICA YOLU, BİRTAN

10.10.2022 09:30 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ECEHAN

10.10.2022 09:30 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZÜHRE

10.10.2022 10:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERSİN, GÖÇMEN

ÜMRANİYE

10.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEYMEN, DÖNENCE, ŞEHİT MAHMUT KOÇ, ÇELİKLER, İSHAKPAŞA, KEYİF, FERDA, MEYVELİ BAHÇE, EŞREF BİTLİS, KIRLANGIÇ, ARZUHAL, İLAHİ, KARACA, NARDALI, AKSEKİ, ADEM YAVUZ, ATATÜRK, SEVİL ÇIKMAZI

10.10.2022 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKKAYA

10.10.2022 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKKAYA

ÜSKÜDAR

10.10.2022 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YALIN, MİRALAY