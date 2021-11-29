  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul hamile çalışanlar izinli mi? İstanbul kamuda çalışan engellilere yarın tatil mi?
Gündem

İstanbul hamile çalışanlar izinli mi? İstanbul kamuda çalışan engellilere yarın tatil mi?

Lodos sebebiyle hamile çalışanlara izin var mı? İstanbul son yılların en şiddetli fırtınasıyla karşı karşıya. Kentte lodos sebebiyle olumsuz pek çok kaza yaşandı. İstanbul’da lodosun yol açtığı kazalarda 4 vatandaş yaşamını yitirdi. İstanbul’da 30 Kasım Salı günü okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ve engelli vatandaşlar izinli olup olmayacaklarını merak ediyor. Peki, hamileler 30 Kasım işe gitmeyecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:55:00 -
İstanbul hamile çalışanlar izinli mi? İstanbul kamuda çalışan engellilere yarın tatil mi?

İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini sürdürüyor. 30 Kasım Salı günü de fırtınanın devam etmesi bekleniyor. Peki, kamuda çalışan hamilelere idari izin var mı?

İstanbul hamile çalışanlar izinli mi? İstanbul kamuda çalışan engellilere yarın tatil mi?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri yer aldı.

30 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okul var mı? İstanbul'da okullar tatil yarın
30 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okul var mı? İstanbul'da okullar tatil yarın

Eğitim

30 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okul var mı? İstanbul'da okullar tatil yarın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?
Spor

Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?

Cemal Aydın neyi var? Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Cemal Aydın'ın neyi var? Cemal Aydın sağ..
Çin radara aldı! Türkiye'ye para yağacak
Ekonomi

Çin radara aldı! Türkiye'ye para yağacak

Gaziantep'e gelen Çinli yatırımcılar, bölgenin ekonomik ve ticari faaliyetlerinden üst düzeyde yararlanmayı hedefliyor. Tedarik zinciri ve d..
CHP'den Tanju Özcan kararı
Siyaset

CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını 3 Ocak'a erte..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay