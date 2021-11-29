İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini sürdürüyor. 30 Kasım Salı günü de fırtınanın devam etmesi bekleniyor. Peki, kamuda çalışan hamilelere idari izin var mı?

İstanbul hamile çalışanlar izinli mi? İstanbul kamuda çalışan engellilere yarın tatil mi?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri yer aldı.