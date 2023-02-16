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Ekonomi İstanbul Galata Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

İstanbul Galata Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Galata Üniversitesi’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 15:04:00 -
İstanbul Galata Üniversitesi akademik personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir. Başvuruların, başvurdukları Fakülte Dekanlığına elden şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1-         657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-         Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.

3-         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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