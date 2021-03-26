İstanbul Galata Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör / Doçent / Doktor Öğretim öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvuru süresi, 26.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün olup; başvurular www.galata.edu.tr internet sayfasından elektronik ortamda kabul edilecek.
Adayların belirlenen süre içerisinde başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, 1 adet
vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora (sanatta yeterlilik / uzmanlık) mezuniyet belgeleri, onaylı doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör Adayları için), yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
(İletişim: 0 212 912 50 50 - 0 212 912 41 41- [email protected])
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