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Yaşam İstanbul fırtına ne zaman sona erecek? İstanbul kar mı yağacak?
Yaşam

İstanbul fırtına ne zaman sona erecek? İstanbul kar mı yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağar? Türkiye günlerdir fırtınanın etkisi altında. İstanbul’da fırtına can ve mal kayıplarına yol açtı. Pek çok kişi bu sebeple fırtınanın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da kar mı yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:05:00 -
İstanbul fırtına ne zaman sona erecek? İstanbul kar mı yağacak?

İstanbul’da günlerdir lodos etkisini sürdürüyor. Mega kentte 4 kişi lodosun sebep olduğu kazalar sonucu yaşamını yitirdi. Milyonlar lodosun ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

İstanbul fırtına ne zaman sona erecek? İstanbul kar mı yağacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybetmeye başladı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde yağışların sürdüğünü, yarın ve perşembe günü Karadeniz Bölgesinin genelinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Doğu Akdeniz'de süreceğini tahmin ettiklerini belirtti. Yavuz, “Salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer hafif kar yağışlarının görülmesini beklemekteyiz. Yarınki yağışların da Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize'den Hopa'ya kadar olan kıyı hattında da çok kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışların, Elazığ, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer özellikle 1000 metrenin üzerindeki yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşların yoğun kar yağışına kadar dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.

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