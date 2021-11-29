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Yaşam İstanbul fırtına kaç gün sürecek?
Yaşam

İstanbul fırtına kaç gün sürecek?

Fırtına ne zaman duracak? İstanbul’da şiddetli fırtına sebebiyle 4 kişi vefat etti 19 kişi yaralandı. İstanbullular hayatı felç eden fırtınanın ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da fırtına kaç gün sürer? İstanbul fırtına son durum

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:14:00 -
İstanbul fırtına kaç gün sürecek?

İstanbul’da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Lodos sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi 3’ü ağır 19’u kişi yaralı durumda. Fırtınanın ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki, İstanbul’da fırtına yarın sürecek mi?

İstanbul fırtına kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara. Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri basta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa uzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

 

İstanbul lodos sebebiyle kaç kişi vefat etti?
İstanbul lodos sebebiyle kaç kişi vefat etti?

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İstanbul lodos sebebiyle kaç kişi vefat etti?

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