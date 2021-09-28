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Gündem İstanbul Filarmoni Derneği'ndeki 'taciz' iddiasına tepki: Tacizcinin eğitimlisi eğitimsizi olmaz
Gündem

İstanbul Filarmoni Derneği'ndeki 'taciz' iddiasına tepki: Tacizcinin eğitimlisi eğitimsizi olmaz

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, İstanbul Filarmoni Derneği'nde asistan olarak işe alınıp Dernek Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine uğradığını söyleyen Dilacan Ö.'nün iddiasını değerlendirdi. İTÜ'de görevli Prof. Dr. Celal Şengör'ün taciz olayını da hatırlatan Tezel, "Tacizcinin eğitimlisi, eğitimsizi olmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 23:55:00 - 2021-09-29 00:09:44
İstanbul Filarmoni Derneği'ndeki 'taciz' iddiasına tepki: Tacizcinin eğitimlisi eğitimsizi olmaz

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Filarmoni Derneği'nde "asistan" olarak çalışan Dilacan Ö., Dernek Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine uğradığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu. Dilacan Ö.'nün iddialarını değerlendiren Sabah yazarı Mevlüt Tezel, tacizci Celal Şengör'ü de hatırlatarak, "Tacizcinin eğitimlisi, eğitimsizi olmaz." dedi.

"Biri öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atar, diğeri de iş verdiği genç kızdan karşılığında tam teslimiyet ister! Galiba eğitimli azgın tekeler daha tehlikeli!" diyen Tezel, "Olay yargıya intikal etti. Taciz iddiaları doğru mu henüz bilmiyoruz. Ön yargılı hareket etmek doğru değil ama Tuna taciz suçlamasından sonra hemen Twitter adresini kapattı!" ifadelerini kullandı.

"Dernek üyeleri de Tuna'nın yanında değil!"

Dilacan Ö.'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmasından sonra yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Mevlüt Tezel, iddiaların daha da güçlendiğini ifade etti:

"Taciz iddialarından sonra İstanbul Filarmoni Derneği'nde (İFD) toplantı düzenlenmiş. Tuna'nın başkanlık yetkileri düşürülmüş. Ancak daha sonra alınan kararlara uyulmadığı için İFD'den dört üye istifa etti. Bu istifalar da düşündürücü! Yani dernek üyeleri de Tuna'nın yanında değil!"

Dilacan Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduktan sonra, şunları söylemişti:

"Kariyerimin başında, henüz ilk işimde, hem yöneticim olduğu hem de önceden bildiğim için güven duyduğum bir kişi tarafından yapılan bu hareketler benim için oldukça üzücüdür. Daha önce pek çok kişiye karşı benzer şeyler yaptığını bu olay sonrasında öğrendiğim Atilla T.’nin başka bir genç kadına karşı herhangi bir cinsel suç işlememesi için talep ve temennim kendisinin cezalandırılmasıdır."

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