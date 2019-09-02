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İstanbul Fatih'te yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Fatih'te iki katlı binanın boş olan birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:26
İstanbul Fatih'te yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Mevlanakapı Caddesi'ndeki iki katlı binanın boş olan birinci katında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevler kısa sürede binayı sararken, binanın ikinci katında kalan bazı bina sakinleri dairede mahsur kaldı.

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Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalan 7 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangının başladığı dairede yaşlı bir kadının yaşadığı ve olay esnasında tatilde olduğu öğrenildi.

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Yangın söndürülürken, binada hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:26
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