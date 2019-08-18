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İstanbul Fatih'te kaza: Aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Fatih'te bir otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:01
İstanbul Fatih'te kaza: Aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Kaza, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LS 0151 plakalı araç, seyir halindeyken aynı yönde önünde seyreden Ünal Çelik'in kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik'in aracı takla atıp aydınlatma direğini devirdi. Otomobil daha sonra yol ortasındaki yeşillik alanda ağaca çarparak durdu. Kazada Ünal Çelik yara almazken kardeşi Semra Çelik ise araçta sıkıştı.

ARACI DURDURUP KAÇTILAR

İddiaya göre, kazaya neden olan otomobil sürücüsü de aracı durdurup beraberindeki bir kişi ile olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken diğer yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Semra Çelik'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik, hastaneye kaldırıldı.

İBRE 130 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu sırada polis ekipleri de yolda önlem alarak incelemelerde bulundu. Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilin hız ibresinin 130 kilometrede kalması dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlardan da kazayla ilgili bilgi toplayan ekipler, kaçan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı. 

Öte yandan, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:01
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  5. hız ibresi

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