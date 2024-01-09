  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamas duyurdu! İsrail ordusunu dünyaya rezil ettiler

İsrail kendi istihbaratını çürüttü: Suikaste uğrayan Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif'in yeni fotoğrafı paylaşıldı

Son dakika! AK Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Saadet Partililer gözünü açar mı? Eski İP'li Erdem 'şeriat' diyerek Murat Kurum'u hedef aldı!

Fitch! Deliller çok güçlü: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika finansal sektörler girişimi nötr! Şok günleri başlıyor!

Talep o ülkeden, karar onandı: Türkiye'den 2024 dönemi için konuşulan 50 trilyon dolarlık anlaşma

İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması

Avrupa Parlamentosu bile Türkiye'den kopya çekiyor!

Celtic taraftarı yüzsüzlere seslendi: Ukrayna olmuyor Filistin niye?

Polonya, çok konuşulan sabotajın delillerini paylaşmadı
Gündem İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı kameraya yansıdı
Gündem

İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 08:38:00 - 2024-01-09 08:40:25

İstanbul Fatih Camisi'nin imamı Galip Usta ile cami cemaatinden bir kişinin namazdan sonra bıçaklı saldırıya uğradığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkardığı için güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarılan Ö.S., namazın ardından imam odasına girerek caminin imamı Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşananlar kamerada

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Global'in ulaştığı özel görüntülerde cemaatin zanlıyı olay yerinden uzaklaştırdığı ve yaralı imamın yardım istediği görülüyor.

Ali Yerlikaya: Soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uğradıkları saldırı sonucu yaralanan Usta ve Erdem'in tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S.'nin emniyet güçlerince yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi
Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi

Gündem

Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi

İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması

Gündem

İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması

Son dakika! AK Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk açıklama
Son dakika! AK Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Gündem

Son dakika! AK Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk açıklama

İşte Fatih Camii İmamı Usta ile talebesine saldıran şahıs!
İşte Fatih Camii İmamı Usta ile talebesine saldıran şahıs!

Gündem

İşte Fatih Camii İmamı Usta ile talebesine saldıran şahıs!

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk mesaj
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk mesaj

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk mesaj

Fatih Camii İmamı'nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama!
Fatih Camii İmamı'nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama!

Gündem

Fatih Camii İmamı'nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama!

Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında

Gündem

Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23