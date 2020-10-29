İstanbul’da kaç koronavirüs hastası var? | Sonbahar mevsiminin yaşandığı Kuzey Yarım Küre’de ikinci dalganın kapıda olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Avrupa’da açıklanan günlük rakamlar yürekleri ağızlara getiriyor. Ülkemizde de vakalar son dönemde artış gösterdi. Özellikle İstanbul’da rakamlar artmaya başladı. İstanbullular hangi ilçelerde vakaların arttığını, ilçelere göre vaka sayısının ne olduğunu merak ediyor?

İstanbul en çok vaka hangi ilçede? | İstanbul ilçe ilçe vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından son derece önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamalardan biri de İstanbul’da vakaların bir hayli arttığı yönünde oldu. Bakan Koca ilçelere göre rakamlar hakkında da bilgi verdi. Koca, “İstanbul'da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor. İlçelerde yüzde 29 ile yüzde 123 arası artış, son 1 haftalık artış hızından bahsediyorum, İstanbul'un da toplamı son 1 haftada yüzde 62 oldu. Türkiye'deki hasta sayısının, bugün de söyledim, yüzde 40'a yakın, yüzde 38-39 oranında İstanbul'da olduğunu söylemek istiyorum. 2 bin 305 hasta sayısı, ağır hasta sayısı ise yüzde 30 civarında. 1836'nın yüzde 30'u” dedi.