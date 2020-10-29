  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İstanbul en çok vaka hangi ilçede? | İstanbul ilçe ilçe vaka sayısı
Korona Virüs

İstanbul en çok vaka hangi ilçede? | İstanbul ilçe ilçe vaka sayısı

İstanbul vaka sayısı güncel | Koronavirüs salgınında İstanbul Türkiye’nin merkezi durumuna geldi. Tespit edilen her on vakalar dördü İstanbul’da olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgına karşı hep birlikte mücadele edeceğimizi ve bu sebeple vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Peki, İstanbul’da kaç vaka var? | İstanbul’da en çok vaka hangi ilçede? | İstanbul koronavirüs risk haritası.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:19:00 -
İstanbul en çok vaka hangi ilçede? | İstanbul ilçe ilçe vaka sayısı

İstanbul’da kaç koronavirüs hastası var? | Sonbahar mevsiminin yaşandığı Kuzey Yarım Küre’de ikinci dalganın kapıda olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Avrupa’da açıklanan günlük rakamlar yürekleri ağızlara getiriyor. Ülkemizde de vakalar son dönemde artış gösterdi. Özellikle İstanbul’da rakamlar artmaya başladı. İstanbullular hangi ilçelerde vakaların arttığını, ilçelere göre vaka sayısının ne olduğunu merak ediyor?

İstanbul en çok vaka hangi ilçede? | İstanbul ilçe ilçe vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından son derece önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamalardan biri de İstanbul’da vakaların bir hayli arttığı yönünde oldu. Bakan Koca ilçelere göre rakamlar hakkında da bilgi verdi. Koca, “İstanbul'da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor. İlçelerde yüzde 29 ile yüzde 123 arası artış, son 1 haftalık artış hızından bahsediyorum, İstanbul'un da toplamı son 1 haftada yüzde 62 oldu. Türkiye'deki hasta sayısının, bugün de söyledim, yüzde 40'a yakın, yüzde 38-39 oranında İstanbul'da olduğunu söylemek istiyorum. 2 bin 305 hasta sayısı, ağır hasta sayısı ise yüzde 30 civarında. 1836'nın yüzde 30'u” dedi.

Evden çalışma zorunlu mu olacak? | Kimler evden çalışacak?
Evden çalışma zorunlu mu olacak? | Kimler evden çalışacak?

Gündem

Evden çalışma zorunlu mu olacak? | Kimler evden çalışacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı ne zaman uygulanır?
Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı ne zaman uygulanır?

Korona Virüs

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı ne zaman uygulanır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı
Dünya

Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslüman ülkelerin liderlerine dünyada yükselen İslamofobi'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrıs..
'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
Korona Virüs

'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği koronavirüs aşıları için açıklamalarda bulunan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, İlk u..
Erdoğan'dan Rusya lideri Putin'e ayar
Gündem

Erdoğan'dan Rusya lideri Putin'e ayar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Putin'e Karaba..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay