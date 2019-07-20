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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, 15 Temmuz gecesini anlattı! "En önemli isim Cumhurbaşkanımızdı"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında yaşananları anlattı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:41
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, 15 Temmuz gecesini anlattı! "En önemli isim Cumhurbaşkanımızdı"

FETÖ'nün darbe kalkışmasının engellenmesinde kilit isimlerin olan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz gecesinin anlaşılması için program düzenledi. Baltalimanı Polisevinde düzenlenen programa, 15 ülkeden 24 polis temsilcisi katıldı.

15 Temmuz gecesi bir koruması şehit, bir koruması gazi olan Çalışkan darbe kalkışmasından görüntüler izleterek, FETÖ’ye destek veren ülkelere tepki gösterdi.

Dünyada, 100’e yakın ülkenin FETÖ'ye destek verdiğini dile getiren Mustafa Çalışkan, Bu örgütün terör örgütü olduğunu kabul etmemize ve bu olayları yaptıklarını ispat etmemize rağmen, örgütün 100’e yakın ülkede hala okulları bulunuyor diyerek tepki gösterdi.

Mustafa Çalışkan, FETÖ ile ilgili de genel bilgilendirme yaparak, terör örgütünün dini bir yapı gibi görülmemesi gerektiğini, FETÖ'nün amacına ulaşmak için her şeyi mübah saydığını da belirterek, "bu örgüt, amacına ulaşmak için her şeyi mubah sayan dini de kullanan bir örgüttür" dedi. Çalışkan, FETÖ'nün demokratik ortamdan faydalanarak binlerce okul, yurt ve dershane açtığını, yüzlerce binlerce şirketler kurduğunu kaydederek, "Yöneticilerimizin, hükümetimizin, iktidarın dine karşı toleranslı davranmasını istismar ettiler bu ortamda, devletin bütün kurumlarına elemanlarını yerleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Darbenin durdurulmasında en önemli isim Cumhurbaşkanımızdı

Yabancı temsilcilere, darbenin durdurulmasında en önemli ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Mustafa Çalışkan, "Bu darbenin başarılı bir şekilde durdurulmasını sağlayan kişi, lider Cumhurbaşkanımızdır. Ordularınızı yönetebilirsiniz, emrinizdeki Polis kuvvetlerine talimatlar verebilirsiniz ama milleti yönetmek çok ayrı bir şeydir. Millet derken en düşük rakamla 3-5 milyonluk bir insanı yönetmekten bahsediyorum. Bir talimatla 3-5 milyon insanı sokağa çıkarıyorsunuz belki daha fazla. Bu riski alacak lider dünyada sayılıdır. Onun tavrı, onun duruşu hem halkı hem polis teşkilatını hem de diğer kurumları ayakta tutmuştur" şeklinde konuştu

WhatsApp’da beni tutuklama talimatı vermişler

Darbe kalkışması gecesi, ele geçirilen bir telefonda whatsapp grubu tespit edildiğini de belirten Çalışkan, Yazışmalarda Ordu Komutanını yakalayın İstanbul Emniyet Müdürü'nü Boğaz Köprüsünde tutuklayın Şuraya tankla ateş edin, diğer tarafa helikopterle ateş edin talimatları verildiğini aktardı.

Bir polis bile teslim olmadı

Darbenin başlangıcında İstanbul'un neden tercih edildiğini de anlatan Çalışkan, "Darbenin başlangıcını İstanbul’da yaptılar. Anında tüm dünyaya mesaj verebildiler. Fakat bir şeyde yanıldılar. İstanbul polisinin refleksi beklemiyorlardı. Onlar geçmiş darbelerdeki örneklerden hareket ederek bir emirle bütün polis teşkilatının teslim olabileceğini düşünüyorlardı ama yanıldılar. Bir tane polis dahi teslim olmadı" şeklinde konuştu.

Dış desteği fazla görüyorlar

FETÖ üyelerinin yaşananlara rağmen pişman olmadığına vurgu yapan Mustafa Çalışkan, "Hiç birisi mahkemelerde 'biz pişman olduk' demiyor. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz, birincisi bu örgüt gerçekten çok kötü bir örgüt, çok sıkıntılı bir örgüt ve direniyorlar ama ikinci önemli kısım şu hala dış desteği fazlasıyla görüyorlar, bazı ülkeler bu insanlara böyle davranmaları ile ilgili destek veriyorlar" ifadelerini kaydetti. Çalışkan, FETÖ'nün tüm kirli yapılar ile irtibatlı olduğunu da aktardı.

Darbe gecesi, Büyükada'da bir hazırlık yapıldığını belirten Mustafa Çalışkan, "Biz o gece Büyükada'da hazırlık yapıp canlı yayına bağlanmak için bekleyen başka ülke insanlarını biliyoruz" dedi.

Yılda 48 milyon insanın kontrolünü yapacak network oluşturduk

Emniyet Müdürü Çalışkan, "Polis olarak, polis mantığıyla şunu sorabilirsiniz bu saldırılar olurken siz ne yaptınız İstanbul Emniyet Müdürü olarak ne gibi tedbirler aldığınız diye sorabilirsiniz. İnanılmaz çalışmalar yaptık biz bu darbe öncesinden başlayarak bugün bu saate kadar devam eden inanılmaz emek verdik. Bu terör sağanağına ve terör saldırılarını durdurulması için o saatte de bu saatte de çok emek verdik, demokratik ortamda insanları rahatsız etmeden terör örgütlerine karşı sayısız operasyonlar yaptık öyle sistemler kurduk ki bir günde 150 bin insanın kontrolünü yapacak yılda 48 milyon insanın kontrolünü yapacak bir network oluşturduk. Ancak dış destekli terör örgütlerine karşı ne kadar tedbir alırsanız alın desteği olduğu sürece bir şekilde bir kaçak yakalayıp saldırabiliyorlar. Bu saldırıların tamamen amacı insanları darbeyi hazırlamaktı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:41
  1. Ordu
  2. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
  3. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  4. FETÖ'nün darbe girişimi
  5. darbe gecesi
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

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