İstanbul Eminönü alt geçitteki çarşıyı su bastı
İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteorolojinin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:32
Sabah saatlerinde başlayan öğle saatlerinde şiddetini artırarak İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yollar dereye dönerken birçok yeri su bastı.
Bu adreslerden biri de Eminönü alt geçitteki dükkanlar oldu. Yarı bele kadar su için kalan alt geçitte ürünler sular altında kaldı.
Fatih ve Eminönünde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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