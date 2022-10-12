İstanbul’un pek çok ilçesinde 13 Ekim Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler merak ediliyor. Peki, elektrikler kaç saat kesik olacak?

İstanbul elektrik kesintisi saatleri 13 Ekim Perşembe

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 13/10/2022 01:00:00 - 13/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KARADUT, MAREŞAL, MEKTEP sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk bölgelerinde 13/10/2022 00:00:00 - 13/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 13/10/2022 00:00:00 - 13/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2083., 2095., 2098., 2110., 2111., 2112., 2113. sk bölgelerinde 13/10/2022 00:01:00 - 13/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2343. sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1681., 1684. sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 599., 605., 606., 611., 612., 614., 618. sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1682., 1683., 1684. sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 13/10/2022 14:00:00 - 13/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 14., MAHMUTBEY 15., MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8., ZÜMRÜT sk bölgelerinde 13/10/2022 00:00:00 - 13/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk bölgelerinde 13/10/2022 02:00:00 - 13/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 13/10/2022 09:30:00 - 13/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah FETİH, FETİH 7., KAZIM KARABEKİR 1., ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 13/10/2022 10:30:00 - 13/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL, YEŞİLAY, YONCA, ZÜMRÜT, ÇAMELİ, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MELTEM sk, 12., 11., 10., 9., 8., 7. cd., bölgelerinde 13/10/2022 00:00:00 - 13/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AKDOĞAN, G-102, GÖZTEPE, KADİFE, ONUR, SADABAT, YAMAN, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, ŞENTEPE sk bölgelerinde 13/10/2022 08:30:00 - 13/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 13/10/2022 08:30:00 - 13/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 13/10/2022 10:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk / İHSANİYE mah ADEM, AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, BEKİRLİ, CAMİ ARKASI, CAMİALTI, DESTEGÜL, EDİRNE, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, HAYRAN, HAYRAT, HİLAL, KUPA ÇIKMAZI, KÜÇÜKBEY, NİLÜFER ÇIKMAZI, PALMİYE, PARADİSE, PINAR, PINARCA, REFET ÇIKMAZI, RIZA ÇIKMAZI, SARILALE ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SEBİL, SOHBET ÇIKMAZI, VAKKAS, YASEMİN, YILDIZ, ZAMBAK, İHSAN AKDOĞAN, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞEHİTLER sk bölgelerinde 13/10/2022 08:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1593. sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1491., 1492., 1495., 1496., 1497., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.TULUMBA, 2.FIRIN, 2.KAHRAMAN, 2.ÇINAR, KAMELYALI, KOCATEPE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, MELEK, SARI ÇEŞME, SELAMET ÇIKMAZI sk / GÜZELTEPE mah 1.BAHAR ÇIKMAZI, 1.KANARYA ÇIKMAZI, 2.ESEN, 2.KANARYA, AÇIKYÜZ, BARBAROS, DAR, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, KAVAKLI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, SAHİL, SETALTI, TEVFİK FİKRET, YENİ, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇIKAN, ÖZBEK, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 13/10/2022 09:30:00 - 13/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah FERİDUN KILIÇ, HACI KADIN ÇEŞMESİ, MERHABA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PULCU, ÇAMÇAK, ÇAMÇAK ÇIKMAZI, İMRAHOR İLYASBEY sk / MUHSİNE HATUN mah MÜSTEŞAR sk / SÜMBÜL EFENDİ mah HACI KADIN sk / YEDİKULE mah HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI MANAV, HACI MANAV ÇIKMAZI, MERHABA, TAYYARECİ RIDVAN, İKİYÜZLÜ ÇEŞME, İMRAHOR İLYASBEY sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk / PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AYBENİZ, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk bölgelerinde 13/10/2022 09:30:00 - 13/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk bölgelerinde 13/10/2022 01:00:00 - 13/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah ALTINAY, CANSIZ, CENDERE, GÖKDENİZ, LEMAN, NARİN, NİLÜFER, ORTANCA sk bölgelerinde 13/10/2022 01:00:00 - 13/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk bölgelerinde 13/10/2022 09:30:00 - 13/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah MARTI, NİLAY, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, YAY, ÇEŞMİNAZ, ŞEN sk bölgelerinde 13/10/2022 16:00:00 - 13/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1804., 3.CAN, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 702., ERİK sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah MASLAK MEYDAN sk bölgelerinde 13/10/2022 00:00:00 - 13/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ANIL, BARAJ, GAZİ HASAN PAŞA, KISA ÇAMLIK, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah HEKİM TAHSİN, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah HEKİM TAHSİN, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah HEKİM TAHSİN, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.. sk / ZEKERİYAKÖY mah AKSAK, FIRAT., KİLYOS. sk bölgelerinde 13/10/2022 17:00:00 - 13/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, KADIKÖY BAĞLARI, MANİ, MEYAN, PERVANE, ÇAKMAK, ÜLKE, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 13/10/2022 09:00:00 - 13/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, HACI MANSUR, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 13/10/2022 15:00:00 - 13/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk bölgelerinde 13/10/2022 16:00:00 - 13/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk bölgelerinde 13/10/2022 16:00:00 - 13/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce -50. YIL mah sk İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -50. YIL mah sk bölgelerinde 13/10/2022 00:05:00 - 13/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 13/10/2022 00:05:00 - 13/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2321., 2343., ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/10/2022 10:00:00 - 13/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., 2550., 2551., 2554., 2556., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 13/10/2022 10:00:00 - 13/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

13.10.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SİNEMACILAR, DEREBOYU, MOR ORKİDE, FERUH, SETLİ, MERDİVENKÖY YOLU, KÜÇÜK SETLİ, DEREBEY, SELİM, DERİNLİK, TABAKLAR, ÇINAR, ŞİRİNEVLER

BEYKOZ

13.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 11., 12, 38, İSTANBUL, 43, 44, 45, 66, 75, 8, 85

ÇEKMEKÖY

13.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZCAN, GENÇLİK, DİLAN, SÜLÜN, URAL, CANAN, GÜVERCİN, LARA, BÜLBÜL, SAKA, KARTAL, CEMRE, BİLİM, SİNEM, KORHAN, İLKE, KANARYA, BİLSE, SERÇE, MİLLET, BARBAROS, ADNAN KAHVECİ, ŞÖLEN

KADIKÖY

13.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OPERATÖR CEMİL TOPUZLU, BAYCAN ÇIKMAZI, PROF. DR. HULUSİ BEHÇET, DR. VASIF ÇIKMAZI, MEHTAP

13.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PROF. DR. HULUSİ BEHÇET, TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ, KADİRAĞA, GÜVENÇ, MEHTAP

3.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSMAİL HAKKIBEY, SARAYARDI, FATİH, TAŞKÖPRÜ

13.10.2022 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İPEKYOLU, ÖĞRETMEN HARUN REŞİT

13.10.2022 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NEVZEMİN, HALİL ETHEM, CANAN

13.10.2022 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MANDIRA, VOLKAN, YAVUZ

13.10.2022 15:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAĞLIKÇI İSMAİL, SERASKER, YASA, SÖĞÜTLÜÇEŞME

13.10.2022 12:00 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MAHUR

13.10.2022 14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYRILIKÇEŞME

KARTAL

13.10.2022 11:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HASANEFENDİ, DEĞERLİ, ALEMDAR, HACI KAHYA, TABİAT, AKASYAAĞACI, GÖKDEMİR, SAMANDIRA, YÜREK KAYALAR, VELİDAYI

13.10.2022 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLDEN, YÜREK KAYALAR, ÖZYURT, LEFKE, AKDİNÇ, SARRAF

13.10.2022 15:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEMMUZ, VEZİR ÇEŞME, TEKEBAYIRI, TABİAT

MALTEPE

13.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KANDİL, ÖZ, SERİ, GEYVE, SAĞLIKÇILAR

SANCAKTEPE

13.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HANBELİ, AK, İMAMI AZAM, ÖZKAN, ŞELALE, ÇİLE, AKAY, SELCAN, ŞEHİT, BALLICA, ŞÜHEDA, AKŞEMSETTİN, CEVİZLİ, ŞİRİN, SES, ÇUKUR, ADAK, YENER, DEMİR, ZEMZEM, ÖZGÜR

13.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİ, ŞEHİT, HANBELİ, ÇİLE, AKŞEMSETTİN, ŞELALE, AK, BOZBEY, BALLICA, ŞİRİN, SES, İMAMI AZAM

ŞİLE

13.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRLAR, SAYFİYE, VATOZ, ÖZGE, OLTA, AĞVA, YAKAMOZ, TEPE, SEDEF, ŞÖLEN, HÜRRİYET

13.10.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞVA, HÜRRİYET, ŞÖLEN, ÇAYIRLAR, TEPE, SAYFİYE, SEDEF, YAKAMOZ

13.10.2022 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TÜRBE, HARMAN1, HAMİTLİ, YENİ PINAR, ŞUAYİPLİ, TEVHİD, NEŞELİ, LİMON ÇİÇEĞİ, ÇAMUR, SEMERKANT, KAYACIK

13.10.2022 15:00 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAVİSLİ

SULTANBEYLİ

3.10.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AÇIKGÖZ, AHİ, ALAÇAM, ALBAYRAK, ALİPAŞA, ORMAN, YAĞMUR, YAHYA, YAMAÇ, MERHAMET, KAVACIK, ÖZBEK, TAŞOVA, İSTİKLAL, KEMALPAŞA, KIVILCIM, ALTINOLUK, ARAFAT, AYDOĞDU, PETROL YOLU, HAFIZ, ÇATALPINAR, AKDAMLA, ÖZBEYLİ, GÖKTÜRK

ÜMRANİYE

13.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HALİÇ, PAKDİL, VİTİR, TEZCAN, ERTUĞRULGAZİ, ERTUNA, YUDUM, AKDAĞ, VEFA, GÜLPINAR, NAMAZ, MOHAÇ, GÖKSU, ŞANLI, AKDERVİŞ, ARİF AY, ŞAHİN

13.10.2022 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CENK, KASIMPATI, HARMAN, İZCİ, NAZİK, SIRT, TÜTENGİL, 23 NİSAN

13.10.2022 12:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇEVANLAR, ÇİFTLİK, FATİH SULTAN MEHMET

13.10.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAĞ, CEVHERAĞA CAMİ, CÖMERT, GAFFAREFENDİ, GÜLER, ÇİFTLİK, MEKTEP, PAŞADAYI ÇIKMAZI, SÜTÇÜ İMAM, TEL AĞACI, YEŞİL

ÜSKÜDAR

13.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TARİH

13.10.2022 09:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYAZ KÖŞK, PEMBEGÜL

13.10.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HANIMSETİ, ÇİÇEK, ULUÇINAR, BULGURLU, MELEK SİMA, HANIMSETİ ÇIKMAZI, HAMAL, KISIKLI, KÜÇÜK ÇAMLICA, DUHANCI MEHMET