İstanbullular yarın yani 2 Ekim Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını araştırıyor. Peki, elektrikler ne zaman saat kaçta kesilecek?

İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler 2 Ekim Pazar | İstanbul elektrik kesintisi olan yerler BEDAŞ AYEDAŞ

ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk 1579 SOKAK bölgelerinde 02/10/2022 14:00:00 - 02/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 51. sk bölgelerinde 02/10/2022 10:45:00 - 02/10/2022 17:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 8. sk bölgelerinde 02/10/2022 10:00:00 - 02/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 02/10/2022 00:00:00 - 02/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 330., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ, GÜMÜŞSUYU, HASTANE YOLU sk bölgelerinde 02/10/2022 00:01:00 - 02/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYSU, DENİZ AKTAŞ, KOSOVA sk bölgelerinde 02/10/2022 09:00:00 - 02/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah BAYKAN, CESARET, GÜNIŞIĞI, TUĞ, UYANIK sk / YAHYA KEMAL mah AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ASMA, BAYKAN, CESARET, DİNÇ, ER, GÜZİDE, ILGAZ, REZENE, TALATPAŞA, TİMUR, YAHYA KEMAL, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 02/10/2022 10:00:00 - 02/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ALEV, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, NİLSU sk bölgelerinde 02/10/2022 13:00:00 - 02/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 02/10/2022 13:00:00 - 02/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET KEMALBEY, ASIMBEY, BEKİR GÖKSEL, FİKRET GÜNDOĞAN, KÜÇÜKYALI, YUSUF DİBEK, ZİYABEY sk bölgelerinde 02/10/2022 09:00:00 - 02/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 02/10/2022 09:00:00 - 02/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ- ORTAKÖY mah ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ACIYONCA, ADAKALE, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKBAYRAM, AKDAMAR, ALADAĞLAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, ASMALIKAHVE, ATADAN, AYAZMA, AĞA DERESİ, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAL, BOZKURT, CANBERK, CELAL BAYAR, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, ERGUN, FERHAT, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, GÜVENÇ, HALAT, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HÜSNİYE, HİSARYANI, ILICA, KALELER, KARATAŞLAR, KASAPOĞLU, KAVAL, KAZASKER, KENAN, KUBBE, KUMRULU, KURABİYE, KURTULUŞ, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÖKSAL, KÜHEYLAN, KÜRDAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MANASTIR, MEFKURE, MELODİ, MORA, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SAKİN EFENDİ, SEZER, SOKULLU, SUATLAR, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SULUCA, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TINAZTEPE, TOPHANE, TİFTİK, TİMSAH, TİMUR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, YENİBÜLBÜL, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇARŞIBAŞI, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, ÖDEV, ÖKTEN, İLALDI, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., ORTAKÖY, OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 02/10/2022 09:00:00 - 02/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 02/10/2022 09:00:00 - 02/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KANARYA, KAZIM KARABEKİR, SAMSUN, SAMİ PAŞA, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU, ÖZDEN sk bölgelerinde 02/10/2022 09:00:00 - 02/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah GANİ ÇELEBİ, KOLTUKÇULAR, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, PERDAHÇILAR, SAHAFLAR BEDESTENİ, SARI HACI HASAN, TACİRLER, TAKKECİLER, TIĞCILAR, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk bölgelerinde 02/10/2022 10:00:00 - 02/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK sk / VATAN mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HAYAT, IŞIL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, HASTANE YOLU sk bölgelerinde 02/10/2022 00:01:00 - 02/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

02.10.2022 10:00 - 12:59

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYIŞDAĞI, 19 MAYIS