İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman da bakım sebebiyle elektrik kesintileri yaşanıyor. 19 Eylül Pazartesi günü planlı bir kesintinin yaşanıp yaşanmayacağı ise merak ediliyor.

İstanbul elektrik kesinti saatleri 19 Eylül Pazartesi

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 19/09/2022 01:00:00 - 19/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 19. sk bölgelerinde 19/09/2022 00:00:00 - 19/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKTUĞ, GÖKÇE, UMUT, İLHAN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAĞCILAR, MERİÇ, RÜZGARLI, TELSİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah ASİLLER, KUBİLAY, MUHTAR, RESNELİ, SAĞLIK, TAMBURACI OSMAN, VANKULU, YENİ İNCİRLİ YOLU, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 19/09/2022 11:05:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ASİL, AYDEMİR sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KANARYA, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 1. BLOK, 10., 10. BLOK, 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 109., 11., 11. BLOK, 12., 12. BLOK, 14. BLOK, 17. BLOK, 18. BLOK, 2. BLOK, 20. BLOK, 23. BLOK, 24. BLOK, 3. BLOK, 4. BLOK, 5. BLOK, 6. BLOK, 7. BLOK, 8., 8. BLOK, 9. BLOK, ADA, AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, EDİRNE, EGE, ELAZIĞ, ERDEK, EREĞLİ, ERGENE, ERİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNAF, EVCİ, FERUZAY, KALAMAN, KAMİL, KARTOPU, KÖPRÜLÜ, KÜÇÜK COŞKUN, METAL, PINAR, SİTELER, ULUYOL, VİŞNE, YAVUZ, YENİTAŞ, ÖZDEN, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, İLHAN, İNAN, ŞEHİT CİHAN ERKAN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER, RAMİ KIŞLA, TAŞLIK, ULUYOL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah MEHMET HULUSİ EFENDİ, ORUÇ, ŞEYH ABDULLAH sk / RAMİ YENİ mah BOŞNAK HIDIRBEY, ENSAR, GÜLAĞA, MAZHARBEY, MUHLİS, NUMAN EFENDİ, RAMİ KIŞLA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, YEŞİL ZÜMRÜT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, BAHÇE, BEGONYA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, EVREN, HEDEF, KEHRİBARCI, KÜLTÜR, MERCAN, NECATİBEY, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, SANAYİ, TUNA, UYSALLAR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT, YONCA, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 19/09/2022 00:01:00 - 19/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah BAYILDIM sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, NİSBETİYE, SARIOBA, TANBURİ ALİ EFENDİ, YILDIZÇİÇEĞİ, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TOYGAR sk / KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AKASYALAR ÇIKMAZI, DONANMA, KAYNAK, TOYGAR sk bölgelerinde 19/09/2022 10:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah PİRİ REİS sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AYBERK, AYERDEM, BEŞPARMAK, DURMAZ, HAZAR, PİRİ REİS, ÇİLEM sk bölgelerinde 19/09/2022 10:10:00 - 19/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah MARTI sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FERMAN, FOSFOR, FOTO, FUAR, FUNDA, FUZULİ, FÜZE, GALATA, GALERİ, GALİP, GANİMET, GAR, GARANTİ, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ, GAZİLER ÇIKMAZI, HİZMET, MEHMET AKİF İNAN, ULUDAĞ sk bölgelerinde 19/09/2022 00:01:00 - 19/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FERMAN, FOTO, MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 19/09/2022 00:01:00 - 19/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3109., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah ABDİ SUBAŞI, ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ, AKÇİN, BÂKİ DEDE, CAFER SUBAŞI CAMİİ, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, FENER KİREÇHANE, MERDİVENLİ MEKTEP, MÜRSELPAŞA, RENDECİ, SANCAKTAR YOKUŞU, TOPÇUBAŞI, VODİNA, YALDIZCI, YASEMİN, YILDIRIM sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, ABDİ SUBAŞI, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, DR. SADIK AHMET, HALİT EFENDİ ÇIKMAZI, YILDIRIM sk bölgelerinde 19/09/2022 10:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1137., 1148., 1149., 1150., 1174., 1176., 1177., 1203., 1204., 1205., MENDERES sk bölgelerinde 19/09/2022 00:05:00 - 19/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 789. sk bölgelerinde 19/09/2022 00:05:00 - 19/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, 910. ÇIKMAZ, CANAN, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, DURSUN, ERDİR, ERKEN, FENER, GONCA, KANARYA, KENAN, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / KARTALTEPE mah 2.YALÇIN sk bölgelerinde 19/09/2022 00:01:00 - 19/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.ÜMİT ÇIKMAZI, 911. ÇIKMAZ, AHMET KOCABIYIK, ERKEN, GENÇ, GONCA, KADER, SULTAN MURAT, TAMER, ÖZER, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk / KEMALPAŞA mah 1801., 1802., 2.KARTAL, HALKALI, OSMAN BEY, SANCAK, SULTAN MURAT, ÜSKÜP sk / İNÖNÜ mah 1.DUMLUPINAR sk bölgelerinde 19/09/2022 00:01:00 - 19/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, HİSAR GÜLÜ, RUMELİ HİSARI CAMİ sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, ZERDALİ ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah TESTİCİLER, ÖZKAN. sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -BAHÇEKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BAL, CAMİ ARALIĞI ÇIKMAZI, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, RUMELİ HİSARI 2. sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AYTEKİN, KIZILELMA, KOPUZ sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ KİLYOS, KAĞNI, KOCATAŞ, KİLYOS, MADEN CAMİ, MEKTEP, SARICA, ÇEŞME sk bölgelerinde 19/09/2022 09:30:00 - 19/09/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ZAHİRE ÇIKMAZI sk / KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA, SİLİVRİ sk / SELİMPAŞA mah 2081., 3051., 3104., 3105., 3106., 3108., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3117., 3118., 3122., 3123., 3124., 3125., 3127., 3128., 3129., 3130., 3131., 3132., 3139., 3141., 3145., 3146., 3147., 3148., 3149., 3150., 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3162., 3163., 3164., 3165., 3167., 3168., 3169., 3187., 3189., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3289., 3290., 3292., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3307., 3308., 3310., 3312., 3314., 3315., 3317., 3318., 3319., 3320., 3321., 3325., 3326., 3327., 3328., 3329., 3330., 3331., 3332., 3333., 3334., 3335., 3336., 3337., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3351., 3352., 3354., 3360., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3386., 3388., 3390., 3391., 3392., 3393., 3394. ÇIKMAZ, 3395. ÇIKMAZ, 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3412., 3413., 3414., 3415. ÇIKMAZ, 3416. bölgelerinde 19/09/2022 01:00:00 - 19/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, KAVAKLI, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 19/09/2022 10:00:00 - 19/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 19/09/2022 10:00:00 - 19/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, BAĞDAT, BEYAZLALE, DENİZLİ, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, SAATÇİ, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZKUL, ŞİLE sk bölgelerinde 19/09/2022 10:00:00 - 19/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah DAMATAŞI, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, MUHACİR, NURŞAH, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/09/2022 12:00:00 - 19/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN sk bölgelerinde 19/09/2022 14:30:00 - 19/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah SADIK ŞENDİL, İZZETPAŞA sk bölgelerinde 19/09/2022 09:00:00 - 19/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 11., 3., 5., 6., 7., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah 2115. sk bölgelerinde 19/09/2022 10:00:00 - 19/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 19/09/2022 10:00:00 - 19/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/2., 56/2A, 56/4., 56/B, 57/6., 57/A sk bölgelerinde 19/09/2022 15:00:00 - 19/09/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 19/09/2022 19:30:00 - 19/09/2022 22:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

19.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞAÇLI, HÜLYA, GÜLER, NERİMAN, PEMBE GÜL, USLU, RUMELİ, AYAZ, DİLAVER

BEYKOZ

19.09.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜÇLÜ, AĞLI, BÜYÜLÜ, KORKUTELİ ÇIKMAZI, ÇAYKARA, ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET, FİNİKE ÇIKMAZI, ADA KARANFİLİ ÇIKMAZI, HAYAT, İLERİ, HEDEF ÇIKMAZI, KANDİL ÇIKMAZI, TERZİLER, MİRAÇ, SELÇUK, RAZI ÇIKMAZI, SEYİT ÇAVUŞ, MÜLAYİM ÇIKMAZI, HAMSİ, BUDAK DERE, HIZMA, ÜRGÜP, İHLAS, YUNUSEMRE, REKOR, ERTUĞRUL GAZİ, MELİKE, ÖMER, BASKÜL, PUL, ARZU ÇIKMAZI, NURBANU SULTAN, GÜZİN, HATIRA, YOSUN, SERDİVAN, YAYIN, YEŞİL, YILDIZTEPE, MİNELİ, BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DİLARA, ÜMİT ÇIKMAZI

19.09.2022 09:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SETÜSTÜ, SİNANPAŞA ÇIKMAZI, TOPLARÖNÜ, KIZILSERÇE, KÖRFEZ, ŞİŞLİ, MUHTAR NAZMİYE KORKMAZLAR, HİSARDERE ÇIKMAZI, BURÇ, SÜLOĞLU, İNÖNÜ, BİR, KANİJE, MERDİVENLİ KÖŞK, SİNE, OBA, RİYAZİYECİ ÇIKMAZI, SAKABAYIRI

KADIKÖY

19.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOSTANLARARASI, YAZICI, MENEKŞE, ARMAĞAN

19.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MENEKŞE, BOSTANLARARASI, ŞENGÜL, ÖZTÜRK, MERSİN, YALI YOLU, HİSAR

19.09.2022 09:31 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İPEKÇİ, BOSTANCI YANYOL, PROF. ALİ NİHAT TARLAN, ÇAĞDAŞ, ZAMBAK, BALKAN, EMANET, YALI YOLU, PAPATYA

KARTAL

19.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK D-100 KUZEY YANYOL

MALTEPE

19.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACI BEKTAŞ, ÜMİT KAFTANCIOĞLU, MEDENİYET, GAZİ, HASIR, DUYGU, GÜVENLİK, ERDEMLİ, ŞEHİT METİN DİL, GÖKTÜRK, MİĞFER, MÜCEVHER, AYVALI ÇIKMAZI, MİHRİBAN, MİRAS, NAZAR, MESUT, ŞARK KÜMESİ, DİNLER, SEYRAN, DESTE, DEVA, ASLAN, BATTAL GAZİ, GÜLDESTE, ÜÇLER, AKAR, MARTI, ULUDAĞ ÇIKMAZI, MASAL, AVCI, EMEK, AKİK ÇIKMAZI, GÖZLEM, BATTAL GAZİ ÇIKMAZI, ÇOBAN, DAMAT, TALİH, DEFİNE

SANCAKTEPE

19.09.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PAŞAKÖY

ÜMRANİYE

19.09.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAVUKÇUYOLU, ABİDE