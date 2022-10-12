İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşarıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde bulunanlar ise ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul elektrik kesinti saatleri 12 Ekim Çarşamba | BEDAŞ AYEDAŞ planlı elektrik kesinti saatleri

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AYDAN, FEYYAZ ALTINORAK, GARDENYA EVLERİ, HAYRİYE, KAMER, ULAŞ, YAŞAM sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 135. sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 12/10/2022 10:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN KANTEK, ALİPAŞA, ATATÜRK, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, ENVERPAŞA, ERLER, HAYRİ UĞUR, LİSE, MEKTEP, NACİ ÇAM, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SABRİ PESEN, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 12/10/2022 14:00:00 - 12/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, KÖKNAR, SEVİM, TAŞOCAĞI sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 12/10/2022 16:00:00 - 12/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1982., 1983., 1984., 1985., 1990., 1991., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk / MEVLANA mah MOLLA GÜRANİ sk / PİRİ REİS mah 2305. sk bölgelerinde 12/10/2022 08:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 12/10/2022 08:30:00 - 12/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FUNDA, 1.ŞEKER, SİTE, YARIMBURGAZ sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, GÖL, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, MERİÇ, NERGİS, SULTAN, URAL, UYGUR, YÖNTEM, İDİL sk / VATAN mah TEL, UYGUR, İNANÇ sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah DEFNE BAYIRI, DEFNEM, HİSAR, MEVSİM, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., 5., 7., 9., GÜZİDE, HÜRRİYET, İHLAS sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 16., 198., ORDU sk bölgelerinde 12/10/2022 10:00:00 - 12/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, GÖL, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, MERİÇ, NERGİS, SULTAN, URAL, UYGUR, YÖNTEM, İDİL sk / VATAN mah TEL, UYGUR, İNANÇ sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MANOLYA sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, KÖKNAR, SEVİM, TAŞOCAĞI sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 12/10/2022 16:00:00 - 12/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk / GÜLBAHAR mah DERİN sk bölgelerinde 12/10/2022 16:00:00 - 12/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk / GÜLBAHAR mah DERİN sk bölgelerinde 12/10/2022 16:00:00 - 12/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ELMAS, KESKİN, MEYDAN, UÇ HİSAR, ÇETİN sk bölgelerinde 12/10/2022 10:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, ABAY, FATİH, FIRAT, FUNDA, ŞEKER sk bölgelerinde 12/10/2022 08:30:00 - 12/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah GÜMÜŞKUMSAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE sk / YILDIZTABYA mah AYBENİZ, KAYNAR, KIVILCIM, YILDIZ, İNKILAP sk bölgelerinde 12/10/2022 09:30:00 - 12/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MANOLYA sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 16., 198., ORDU sk bölgelerinde 12/10/2022 10:00:00 - 12/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, AKINCI, ATEŞBAZ, BALIKÇI, BALTA, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, BÜYÜK KULELİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, ESKİ KULLUKÇU, GÜMRÜKÇÜ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KEHRİBAR, KİLİSE ALTI, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, SARRAF TAHSİN, SOĞUK SARNIÇ, TÜTÜNLÜK, ÇARIKÇI, İNEBEY, ŞARAP, ŞIRLAĞAN sk bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI sk / KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DOĞANYURT, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KADER ÇIKMAZI, KADIRGA, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAAT, KANAL, KANDEMİR, KARACAKÖY, KARADUMAN ÇIKMAZI, KAYANDERE, KAÇKAR, KAİNAT, KESTANELİK, KORAL, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SIVAT, SULARBAŞI, TABYALAR, TAZEGÜL ÇIKMAZI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AKBOĞA, AKGÜL ÇIKMAZI, AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, AYŞEN, AŞIK ÇIKMAZI, BAHÇELİ, BALCILAR, BARAKA, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DEĞİRMENALTI, EKOL ÇIKMAZI, ESEN ÇIKMAZI, FERHATHOCA ÇIKMAZI, FIRIN ÇIKMAZI, GALİP HOCA, GÜNGÖR, GÜVERCİN ÇIKMAZI, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, HAFIZ ÇIKMAZI, HAFIZ ÖMER, HALDUN ÇIKMAZI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÖYÜKLER, HÜDAYİ, HÜMEYRA, HÜNER ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, MEŞETOPU, OKUL, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, RIHTIM, SAFRAN, SONGÜL ÇIKMAZI, STAD, TABYALAR, TAZEGÜL ÇIKMAZI, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, UYUM, VUSLAT, YANIK ALAY, YANKI ÇIKMAZI, YO bölgelerinde 12/10/2022 09:00:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah BARBAROS, BASRİ, DEVEKUŞU sk bölgelerinde 12/10/2022 09:30:00 - 12/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

12.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLDALI, YENİDOĞAN, GÜLSEREN, ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN, HAZAR, NERGİS, DEREBOYU, NARTANESİ, GÜNBATIMI

BEYKOZ

12.10.2022 09:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞENLİK, İDİL, EBEGÜMECİ, GÜR, KÜÇÜKSU_1, BİNBAŞAR, BALSUYU, KAŞITOĞLU, AYVALI, TEŞVİK, KAYIKÇI, ŞEHİRLİ ÇIKMAZI, NARA

ÇEKMEKÖY

12.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SULTAN REŞAT, KOCAGÖZ KUYU, REŞADİYE, ÇIRAK

KADIKÖY

12.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NABİZADE, AHMET RASİM, ANDELİP ESAT, ALİ FERRUH, ABDÜLHALİM MEMDUH, ALİ RUHİ, KURBAĞALIDERE, POYRAZ, ÜNAL, ADIM, AÇIKGÖZ, ÖMERBEY ÇIKMAZI, SARAYARDI, KASAP İSMAİL

12.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PROF. ALİ NİHAT TARLAN, GÜMÜŞÇÜ, EMİN ALİPAŞA, VUKELA, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ÇAĞLAR, TAŞLIÇEŞME, LEVENT

12.10.2022 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA MAZHARBEY, CAMTEPE

12.10.2022 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEMAL SÜREYA, DR. ŞAKİRPAŞA

12.10.2022 11:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FORSA

12.10.2022 16:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MENGİ, HALK

12.10.2022 14:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞERAFETTİN, KANTARCI RIZA, BAĞDAT

12.10.2022 13:00 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAZMACI TAHİR, TAŞLIÇEŞME

12.10.2022 14:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DR. ŞÜKRÜ KUNT

12.10.2022 15:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAZIM ÖZALP

12.10.2022 16:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALÇİÇEĞİ, BAĞDAT, AKASYALI

12.10.2022 17:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLÇEŞME, TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

KARTAL

12.10.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇALKANTI, MEKAN, GÜLDEN

12.10.2022 15:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MADIMAK, GÜLDEN, BOĞAZİÇİ, GÜLNİHAL

MALTEPE

12.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLHAN, KARACA, SEMAZEN

PENDİK

12.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REYHAN

SANCAKTEPE

12.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERTCAN, BİÇER, İNÖNÜ, ANKARA, YOSUN, YELKEN, KOÇAK, LALE, LEYLAK, VAKIF, SONGÜL, ÖZBEN, KATİP ÇELEBİ, İLKNUR, CEMAL GÜRSEL, ERTEKİN, LEMAN, SAMET ÜNAL, KAŞGARLI, KÖROĞLU

12.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHİLER, MÜSTESNA, KAVACIK, LİDER, BATTALGAZİ, DİKYAR

ŞİLE

12.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜSKÜDAR, YAMAÇ, 2.MERDİVEN, YENİKÖY DERESİ, ÇAYIRLAR, TAŞKIN, NEHİR, IRMAK, DERE, YÜKSEL, GÜNEYBATI, DERİN, GELİNCİK, SARMAŞIK, 1.MERDİVEN

12.10.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUMBABA, PİRİ REİS, FİRUZE, NANE

12.10.2022 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELKIS ARAN, ESKİ KABAKOZ, KAPTAN

TUZLA

12.10.2022 09:00 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEPEÖREN YOLU, DERVİŞPAŞA, MEDENİYET, ESKİ ANKARA ASFALTI, TURGUT REİS, MEYDAN, AZİMLİ, YAĞMUR, KARACAOĞLAN, UMUR, ÖZGÜL, SİPAHİOĞULLARI, BESTEKAR, NECİP FAZIL, MİLAT

12.10.2022 13:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞENER, BAHA, ADANUR, BAHÇE

ÜMRANİYE

12.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DARENDE, AKDERVİŞ, GÜLPINAR, İKRAM, ÜLKEM, MÜRŞİT, PINARCIK, FIKIH, SELAMET, SOHBET, GÖKSU, GÜNALTAY, ESENLİ, ZÜLFİKAR, KUBBE, MOHAÇ, BİLAL, ŞANLI

12.10.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEVAHİR

ÜSKÜDAR

12.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİKMET, PAZAR, GELGEÇ, ECE, İZCİ, SUR, FİLDİŞİ, TARİH, İKLİME, İLERİ, ASHAP, BAŞAK, FİLİZLİ, FURKAN, OZAN, İKRAM, BEGÜM, LODOS, NEZİR, SÜVARİ

12.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEÇEN

12.10.2022 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KISIKLI, MAHİR İZ, AKA GÜNDÜZ