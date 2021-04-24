İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 20 kalem malzeme satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Satın alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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