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Gündem İstanbul diken üstünde! O ilçelerde yaşayanlar dikkat, felaket geliyor...
Gündem

İstanbul diken üstünde! O ilçelerde yaşayanlar dikkat, felaket geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-07-29 15:37:00 - 2023-07-29 16:50:08
İstanbul diken üstünde! O ilçelerde yaşayanlar dikkat, felaket geliyor...

İstanbul'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşırken, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı da son 9 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor.

Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 olarak ölçüldü.

Geçen yıla göre yarı yarıya düştü!

Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçmişti. Son rakamlara göre İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı: Yüzde 19.16

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 18.78

Darlık Barajı: Yüzde 53.94

Istrancalar Barajı: Yüzde 34.27

Kazandere Barajı: Yüzde 7.63

Elmalı Barajı: Yüzde 28.48

Ömerli Barajı: Yüzde 70.63

Pabuçdere Barajı: Yüzde 4.9

Sazlıdere Barajı: Yüzde 21.56

Terkos Barajı: Yüzde 25.36

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