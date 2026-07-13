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Kene ısırmasında hayati uyarı: Yanlış müdahale ölüme yol açar

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Kene ısırmasında hayati uyarı: Yanlış müdahale ölüme yol açar

Kene ısırmasında paniğe kapılıp üzerine kimyasal dökenler kendi hayatını riske atıyor; uzmanlar, kolonya ve sigara gibi hatalı müdahalelerin ölümcül KKKA virüsünü doğrudan vücuda enjekte ettiği konusunda uyardı!

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Foto - Kene ısırmasında hayati uyarı: Yanlış müdahale ölüme yol açar

Uzmanlar, kene ısırması durumunda kolonya dökme, sigara basma veya keneyi ezme gibi hatalı müdahalelerin KKKA bulaşma riskini artırdığı uyarısında bulundu. Vücuda tutunan kenenin çıplak elle temas etmeden çıkarılması ve sonrasındaki 10 günlük belirti takibinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

#2
Foto - Kene ısırmasında hayati uyarı: Yanlış müdahale ölüme yol açar

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Kaplan, bahar ve yaz aylarında artan kene vakalarına ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, kene ısırmasının KKKA gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çekerek, özellikle tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi riskli bölgelerde tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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Foto - Kene ısırmasında hayati uyarı: Yanlış müdahale ölüme yol açar

Vatandaşlara doğaya çıkarken açık renkli ve uzun kollu giysiler tercih etmelerini tavsiye eden Kaplan, pantolon paçalarının da çorap içine sokulmasının kenenin vücuda ulaşmasını zorlaştıracağını ifade etti. Kenelerin uçmadığını ve zıplamadığını, yerde yürüyerek vücuda tutunduğunu anımsatan Kaplan, eve dönüldüğünde kıyafetlerin ve vücudun detaylıca incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kendinizi ve çocuklarınızı özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi ve diz arkası olmak üzere kene açısından mutlaka kontrol edin." uyarısında bulundu.

#4
Foto - Kene ısırmasında hayati uyarı: Yanlış müdahale ölüme yol açar

"Kenenin üzerine kolonya veya alkol dökmeyin" Vücuda tutunan kenenin fark edilmesi halinde panik yapılmaması gerektiğinin altını çizen Kaplan, müdahale sırasında yapılan yanlışlara dikkati çekti. Kenenin kesinlikle çıplak elle tutulmaması gerektiğini vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

#5
Foto - Kene ısırmasında hayati uyarı: Yanlış müdahale ölüme yol açar

"Keneyi eldiven, bez veya poşet gibi bir malzeme kullanarak deriye en yakın yerden dikkatlice çıkarın. Eğer çıkaramıyorsanız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Keneyi kesinlikle ezmeyin veya patlatmayın. Üzerine sigara basmayın, kolonya, alkol, gaz yağı veya benzeri maddeler dökmeyin. Erken fark etmek ve doğru müdahale etmek, hastalık riskini önemli ölçüde azaltır." Kaplan, kene vücuttan çıkarıldıktan sonra da tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, kişinin 10 gün boyunca kendisini takip etmesi, bu süreçte ateş, halsizlik, kas ve baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal veya iştahsızlık gibi belirtilerden birinin görülmesi halinde derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

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