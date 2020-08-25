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Aktüel İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Napoliten konserinde sanatseverlerle buluşacak
Aktüel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Napoliten konserinde sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:00:24 -
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Napoliten konserinde sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Napoliten konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen konser, 29 Ağustos'ta Talimhane Sahne'de izlenebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınacağı etkinlikte, duygu yüklü İtalyan halk şarkıları yorumlanacak.

Konserde, Eduardo di Capua, Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guillaume Louis Cottrau, Ruggero Leoncavallo ve Salvatore Cardillo'nun "l'te vurria vasa", "A vucchella", "Mattinata", "Non ti scodar di me", "Fenesta Che Lucive", "Dicitencello Vuie", "Tu ca nun chiagne", "Torna a Surriento", "Mamma", "Marechiare" ve "O sole mio" eserleri yorumlanacak.

Tenorlar Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan'ın sahne alacağı konserde, sanatçılara piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek.

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